Chilavert ataca a Mbappé y Vinicius por polémica con Prestianni: "Vive con un travesti"

"¿Por qué en España vienen y lo quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado del mono de Vinicius, que es de piel negra. El 90% de los jugadores del Madrid son negros, ¿cómo ellos nunca tienen problemas y Vinicius con todo el mundo? Ya que Vinicius lucha tanto contra el racismo y la discriminación... ¿por qué no sale en la TV brasileña a decir por qué la policía brasileña los mata a palos a los hinchas argentinos, paraguayos o uruguayos cada vez que van a Brasil? ¿El racismo y la discriminación son sólo cuando es contra él?", agregó el ex arquero.