Chilavert ataca a Mbappé y Vinicius por polémica con Prestianni: "Vive con un travesti"

José Luis Chilavert, exportero internacional paraguayo, lanzó declaraciones homofóbicas contra Kylian Mbappé y Vinicius tras el escándalo de racismo del argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, contra el brasileño del Real Madrid.
El insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinicius sigue provocando reacciones en el mundo del fútbol. El brasileño acusó al argentino de llamarlo "mono" durante el partido que el Real Madrid ganó al Benfica en la ida de playoffs de Champions League.
Prestianni fue captado cuando se tapó la boca con la camiseta para supuestamente decirle un insulto racista a Vinicius. Horas después ambos clubes (Real Madrid y Benfica) y entrenadores dieron sus comunicados, e incluso la FIFA hizo lo suyo y la UEFA está investigando. El argentino podría recibir una dura sanción.
Mientras tanto, el mundo del fútbol opina. Y en ese contexto, apareció la leyenda de Paraguay y de Vélez, exequipo de Prestianni: José Luis Chilavert. El ex arquero guaraní dejó su perspectiva con unas polémicas declaraciones que le dan la vuelta al planeta y reavivan el escándalo.
Chilavert habló para Radio Rivadavia y dejó un sinfín de frases repudiables sobre el tema. El paraguayo atacó directamente a Vinicius y Mbappé, además de defender a Prestianni.
El excapitán de la Selección de Paraguay no se guardó nada al analizar el cruce entre el juvenil argentino Gianluca Prestianni y Vinícius Jr., pero sus palabras escalaron rápidamente hacia insultos racistas, homofóbicos contra Mbappé y críticas al sistema global del futbol.
"Yo me solidarizo con Prestianni. Vinicius es el primero que va e insulta a todos. Uno mira la cámara donde le dice a Prestianni y le repite 'cagón, cagón'. El primer insulto vino del lado del jugador de piel negra", empezó diciendo José Luis Chilavert en Radio Rivadavia.
El exguardameta también mostró una postura crítica sobre los cambios culturales en el fútbol moderno, enmarcando su opinión en el contexto de la discusión actual sobre diversidad y tolerancia en el deporte.
“Le daría lugar a que la comunidad gay, lesbiana y compañía sea el ejemplo a seguir. Y no, el fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono y el video, el fútbol está amariconado”, sostuvo, lo que de inmediato generó reacciones encontradas en las redes y en varios medios deportivos.
"Cuando jugué en Zaragoza me gritaban 'indio', 'sudaca', 'la espalda mojada' y yo seguía jugando... Ves el video de Vinicius corriendo a decirle al árbitro como si fuera 'profesora, ese chico me dijo que soy un maricón'; ahí te das cuenta que se rompieron todos los moldes, por culpa de la FIFA que ha utilizado mal ese mensaje", continuó Chilavert.
"¿Por qué en España vienen y lo quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado del mono de Vinicius, que es de piel negra. El 90% de los jugadores del Madrid son negros, ¿cómo ellos nunca tienen problemas y Vinicius con todo el mundo? Ya que Vinicius lucha tanto contra el racismo y la discriminación... ¿por qué no sale en la TV brasileña a decir por qué la policía brasileña los mata a palos a los hinchas argentinos, paraguayos o uruguayos cada vez que van a Brasil? ¿El racismo y la discriminación son sólo cuando es contra él?", agregó el ex arquero.
Lo que más impacto generó fue la frase final de José Luis Chilavert, dirigida a Kylian Mbappé, quien había respaldado a Vinícius tras el incidente en Lisboa.
“"Y otra cosa, ¿quién se solidariza con Vinicius? Mbappé. ¡Justo Mbappé! ¿Qué puede decir? Mbappé habla de valores y todo eso, pero vive con un travesti. Eso no es normal. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer”, expresó, desencadenando una fuerte respuesta en plataformas digitales por el tono y el contenido de la afirmación.
"Yo siempre voy a salir a defender a Prestianni y no tiene que entrar en el juego de ellos. Lo tienen que proteger al chico, ¿por qué lo van a sancionar a Prestianni?", concluyó Chilavert.
Las palabras de Chilavert no solo avivaron la llama de la discusión sobre el episodio entre Benfica y Real Madrid, sino que también reabrieron el debate sobre los límites del discurso, la tolerancia y el respeto en el fútbol contemporáneo, sumando el componente homófobo de sus expresiones.
Lejos de resultar una defensa, las palabrtas de Chilavert complican la crisis alrededor del caso Prestianni y vuelve a colocar en primer plano la tensión permanente entre las denuncias por discriminación y las reacciones de figuras públicas que cuestionan los protocolos y el discurso inclusivo en el deporte.
Organismos, clubes y figuras del deporte siguen atentos a las repercusiones de estas declaraciones, mientras la investigación sobre lo ocurrido en el partido Benfica vs Real Madrid continúa su curso.