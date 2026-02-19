Los memes más divertidos por la tendencia de los Therians

La presencia de jóvenes que se identifican como animales, conocidos como ‘therian’, ha ganado visibilidad en plataformas como TikTok y X, sobre todo en Argentina pero también en México, donde el fenómeno se ha colado en los debates sociales, culturales y políticos.
Los tutoriales, videos y rutinas de adolescentes corriendo en cuatro patas y usando máscaras de animales se han viralizado en medio de un clima marcado por la reforma laboral, la crisis económica y protestas sociales en países como Argentina. En redes sociales, la tendencia ha trascendido fronteras y ha generado una avalancha de memes, muchos de los cuales ya circulan en muchos países.
La reacción en redes sociales ha sido inmediata. Cuentas de memes y usuarios de X han adaptado modas pasadas y referencias políticas para crear un nuevo repertorio cómico en torno a los ‘Therian’.
En Honduras, la tendencia también se ha hecho viral, sobre todo tras la difusión de videos de jóvenes caracterizados como animales en espacios públicos. Los memes retoman el ingenio local, mezclando el fenómeno con la cultura popular y las referencias nacionales.
La popularidad de los ‘therian’ se ha potenciado en un contexto donde los temas de agenda política y social generan alta sensibilidad. Para algunos, el auge del fenómeno es una forma de evasión o distracción colectiva, mientras que para otros representa un síntoma de los cambios culturales y generacionales que experimenta la región.
En cualquier caso, la avalancha de memes y la expansión del fenómeno a países latinos confirman el poder de las redes para viralizar tendencias, convertirlas en objeto de burla y, al mismo tiempo, abrir debates sobre identidad, pertenencia y límites de la expresión juvenil.
Por otro lado, también están los furries y los otherkin. Aunque suelen confundirse, los furries forman parte de un fandom que gira en torno a personajes animales antropomorfos, disfraces y representaciones artísticas. Para los therians, en cambio, la identificación tiene un trasfondo psicológico o espiritual.
Los otherkin abarcan una subcultura más amplia, donde las personas sienten afinidad con seres no humanos, que pueden incluir criaturas mitológicas o entidades de ciencia ficción.
No. Aunque en la literatura médica existe la zoantropía, un raro trastorno psiquiátrico en el que una persona cree ser un animal, la experiencia therian se describe como una identidad parcial, no como un delirio.
Especialistas en salud mental distinguen entre quienes viven la identidad therian como una búsqueda de pertenencia y expresión, y los casos clínicos, mucho más infrecuentes, que pueden asociarse a trastornos neurológicos o psiquiátricos.