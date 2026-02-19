Los memes más divertidos por la tendencia de los Therians

Los tutoriales, videos y rutinas de adolescentes corriendo en cuatro patas y usando máscaras de animales se han viralizado en medio de un clima marcado por la reforma laboral, la crisis económica y protestas sociales en países como Argentina. En redes sociales, la tendencia ha trascendido fronteras y ha generado una avalancha de memes, muchos de los cuales ya circulan en muchos países.