Óscar atropelló a maestra tras huir de ICE; ella murió y ahora sí tiene antecedentes

Óscar Vásquez López no atendió al llamado de un operativo de ICE en Savannah, Georgia; en su huida impactó con el carro de Linda Davis, quien luego murió

Óscar Vásquez López, de 38 años, fue detenido y enfrentará un cargo de homicidio vehicular en primer grado, además de varias infracciones de tránsito, tras el choque fatal ocurrido en la intersección de Whitefield Avenue y Truman Parkway.
Linda Davis estaba a minutos de su escuela y se desangró en su auto, lo que provocó su muerte.
De acuerdo con la investigación preliminar, López colisionó contra el vehículo de la víctima mientras huía de agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes intentaban realizar una parada de tráfico.
Se confirmó que la maestra fue trasladada a un hospital local, donde posteriormente fue declarada fallecida.
López sufrió lesiones que no ponen en riesgo su vida. Las autoridades confirmaron que no había pasajeros adicionales en ninguno de los vehículos involucrados.
La Policía del Condado de Chatham (CCPD, por sus siglas en inglés) aclaró que no participó en la operación federal ni en el intento de detención o la persecución, y que no tuvo conocimiento de la intervención de DHS/ICE hasta después del accidente.
La investigación permanece en curso. López fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de Chatham, según informaron las autoridades.
Al preguntársele si los agentes de ICE persiguieron a López, Williams respondió: "¿Perseguirlo? No diría eso. Lo siguieron hasta que chocó". Se informó que Lópéz, que es originario de Guatemala, no tenía antecedentes criminales.
Davis impartía clases en la Escuela Herman W. Hesse K-8. Era muy querida por la comunidad escolar, afirmó la directora Alonna McMullen.

"Ella dedicó su carrera a garantizar que cada niño se sintiera apoyado, valorado y capaz de tener éxito", dijo McMullen en un comunicado de prensa. "Su amabilidad, paciencia y entusiasmo crearon un entorno acogedor para sus estudiantes e inspiraron a quienes la rodeaban", afirmó McMullen.
