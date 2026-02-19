¿Un Therian en la Biblia? El personaje bíblico que vivió como animal

En el capítulo 4 de Libro de Daniel de la Biblia, se narra cómo el rey Nabucodonosor II fue humillado por Dios tras llenarse de soberbia. Según el texto, perdió el juicio y fue expulsado de entre los hombres, viviendo a la intemperie, comiendo hierba como los bueyes y mojándose con el rocío del cielo.