¿Un Therian en la Biblia? El personaje bíblico que vivió como animal

El reciente auge del fenómeno conocido como “therian” en redes sociales ha abierto un inesperado debate religioso: ¿existe en la Biblia un relato similar al de personas que se identifican con animales? Para algunos usuarios, la respuesta apunta al capítulo 4 del libro de Daniel, donde un poderoso rey terminó viviendo como bestia del campo.
En el capítulo 4 de Libro de Daniel de la Biblia, se narra cómo el rey Nabucodonosor II fue humillado por Dios tras llenarse de soberbia. Según el texto, perdió el juicio y fue expulsado de entre los hombres, viviendo a la intemperie, comiendo hierba como los bueyes y mojándose con el rocío del cielo.
El pasaje describe que su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves, una imagen impactante que ha sido comparada en redes con el fenómeno contemporáneo de los therians. Sin embargo, el contexto bíblico presenta este episodio como un juicio divino temporal.
El término “therian” proviene de therianthropy, palabra con raíces griegas que combinan “bestia” y “hombre”. Esta coincidencia lingüística ha llevado a algunos a vincularlo con el vocablo griego (therion), utilizado en el capítulo 13 del Apocalipsis para referirse a la “Bestia”.
En el relato apocalíptico, el término therion simboliza poderes destructivos y opuestos a Dios, dentro del lenguaje figurado propio del siglo I. Tradicionalmente, se asocia con figuras como el anticristo y el falso profeta, lo que ha alimentado especulaciones sobre si el fenómeno actual podría interpretarse como una “señal de los tiempos”.
Mientras en el Apocalipsis la “bestia” representa un símbolo espiritual y político, en el fenómeno actual se trata de una vivencia identitaria de carácter psicológico o espiritual.
Los therians contemporáneos no creen transformarse físicamente en animales. Según explican en plataformas como TikTok, se identifican internamente con un animal no humano y, en algunos casos, adoptan comportamientos simbólicos asociados a esa especie.
El fenómeno ha generado curiosidad y controversia. Para muchos adolescentes, representa una forma de exploración personal o diferenciación generacional; para otros sectores, especialmente religiosos, despierta inquietudes sobre cambios culturales profundos.
En declaraciones al canal argentino LN+, el psicoanalista y psiquiatra infantojuvenil Francisco Guerrini explicó que este tipo de movimientos puede entenderse dentro de ciclos sociales donde cada generación busca nuevas formas de expresión.
Desde algunos púlpitos también se cita la segunda carta a Timoteo, que advierte sobre características morales de los “postreros tiempos”, texto que ciertos creyentes relacionan con transformaciones culturales contemporáneas. Sin embargo, especialistas en teología insisten en que los pasajes bíblicos deben interpretarse en su contexto histórico y literario.