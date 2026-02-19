Celebridades conquistan la alfombra roja de Premio Lo Nuestro

¡Llegó la noche más esperada! El Kaseya Center abre sus puertas para recibir a los grandes protagonistas de Premio Lo Nuestro 2026. Las celebridades latinas ya están desfilando por la alfombra roja y el ambiente está que arde. Figuras como Gloria Trevi, Arcángel y Kany García ya calientan motores para una gala que promete historia.
La cantante mexicana Gloria Trevi arriba a la ceremonia musical donde acumula cuatro nominaciones importantes que destacan su impacto actual, incluyendo "Artista Pop Femenina del Año" y "Álbum Pop del Año" por "El Vuelo".
El cantante urbano Arcángel llega con fuerza a los premios, donde recibirá el prestigioso reconocimiento especial "Premio Lo Nuestro Ícono Urbano".
El cantante Maluma lució fresco en su paso por la alfombra roja. El colombiano llega con seis nominaciones.
La puertorriqueña Kany García también desfiló por la alfombra roja y esta noche destaca con tres nominaciones y una presentación estelar.
Justin Quiles y Lenny Tavárez a su llega a la alfombra roja.
La cantante argentina María Becerra llega al evento musical tras ser confirmada como una de las artistas que se presentarán en la gala.
Así de sensual llegó Stephany Abasali Nasser, modelo y reina de belleza venezolana, ganadora del Miss Venezuela 2024 y segunda finalista del concurso de belleza Miss Universo 2025.
Así de elegante lució el cantante y compositor panameño de música urbana, Humberto Ceballos Boza, conocido artísticamente como Boza.
La venezolana Elena Rose llega con 6 nominaciones bajo el brazo y también tendrá una participación musical especial.
La modelo e influencer brasileña Camilla Araujo también robó miradas. Ella es reconocida principalmente por participar como la jugadora 067 en el video "$456,000 Juego del Calamar en la Vida Real!" de MrBeast.
La modelo e influencer venezolana Aleska Génesis.