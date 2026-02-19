Katie Holmes y James Van Der Beek mantuvieron un romance secreto

Katie Holmes y James Van Der Beek fueron la pareja protagonista de la serie "Dawson's Creek", pero, según informes, al mismo tiempo también se gestaba un romance fuera del set de rodaje.
Según un artículo publicado por el Daily Mail, una fuente reveló que Holmes, de 47 años, supuestamente les dijo a amigos cercanos que el fallecido actor era su "amor de adolescencia", mientras que otra fuente calificó su relación como una "aventura fugaz".
El medio británico afirmó que la actriz de "La Primera Hija" salió brevemente con James Van Der Beek antes de terminar con su coprotagonista Joshua Jackson.
"James y Katie salieron un tiempo. Intentaron mantener su relación en secreto, pero todos en el set lo sabían", declaró la primera fuente al medio. "Luego, comenzaron a filtrarse noticias de que eran pareja", agregó.
“No querían hablar de sus vidas amorosas en público, así que decidieron mantenerlo en secreto”, añadió la primera fuente sobre los actores, quienes interpretaron a Joey Potter y Dawson Leery, en el exitoso drama adolescente de principios de la década del 2000.
“Todos querían a James como amigo y como interés romántico, y James y Katie tuvieron un breve momento juntos, pero enseguida se dieron cuenta de que estaban mejor como amigos”, añadió una segunda fuente. “Y eso les pareció totalmente normal, nunca lo consideraron un problema”.
Van Der Beek falleció el pasado 11 de febrero tras una larga batalla contra el cáncer colorrectal. Tenía 48 años.
Katie Holmes compartió un dulce homenaje a su excoprotagonista en Instagram tras su fallecimiento, escribiendo: “Compartir un espacio con la imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en el mundo de la fantasía y confiar en que el corazón del otro está a salvo en su expresión”.
El vínculo entre Katie Holmes y James Van Der Beek se remonta a 1997, cuando ambos fueron elegidos para protagonizar "Dawson’s Creek". La producción, que se emitió entre 1998 y 2003, los convirtió en figuras reconocidas del público juvenil al interpretar a Joey Potter y Dawson Leery.
Antes del estreno, los actores coincidieron en que la conexión fue inmediata. Holmes señaló en su momento que “simplemente sucedió” y que “tenemos mucho en común. La química estaba ahí”. Por su parte, Van Der Beek declaró a E! News que “simplemente conectamos desde la lectura del guion” y que fue una suerte conocerse apenas dos días antes de iniciar el rodaje".
El otro gran amor en la vida de Katie Holmes fue el actor Tom Cruise, con quien contrajo matrimonio y procrearon una hija a quien llamaron Suri.
Katie Holmes y Tom Cruise se divorciaron en junio de 2012 tras seis años de matrimonio, citando "diferencias irreconciliables".