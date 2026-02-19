Katie Holmes y James Van Der Beek mantuvieron un romance secreto

El vínculo entre Katie Holmes y James Van Der Beek se remonta a 1997, cuando ambos fueron elegidos para protagonizar "Dawson’s Creek". La producción, que se emitió entre 1998 y 2003, los convirtió en figuras reconocidas del público juvenil al interpretar a Joey Potter y Dawson Leery.

Antes del estreno, los actores coincidieron en que la conexión fue inmediata. Holmes señaló en su momento que “simplemente sucedió” y que “tenemos mucho en común. La química estaba ahí”. Por su parte, Van Der Beek declaró a E! News que “simplemente conectamos desde la lectura del guion” y que fue una suerte conocerse apenas dos días antes de iniciar el rodaje".