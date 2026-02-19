  1. Inicio
Productores retiran una demanda contra Karol G y se disculpan con ella

Los productores Ocean Vibes (Jack Hernández) y Alfr3d Beats (Dick Alfredo Caballero Rodríguez), dijeron que también expresarán su disculpa en redes sociales.

  Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 12:40
  Agencia EFE
Productores retiran una demanda contra Karol G y se disculpan con ella


Los productores Ocean Vibes (Jack Hernández) y Alfr3d Beats (Dick Alfredo Caballero Rodríguez), quienes demandaron a Karol G por una canción de su álbum 'Mañana será bonito', retiraron esta semana el caso en una corte de Miami y se disculparon públicamente por haberlo presentado.

 FOTOS: AGENCIA EFE
Productores retiran una demanda contra Karol G y se disculpan con ella


Los demandantes detallaron que emitirán conjuntamente la disculpa pública en inglés y español y la publicarán en YouTube, y en las cuentas de Instagram y Facebook, según los documentos judiciales a los que tuvo acceso EFE.
Productores retiran una demanda contra Karol G y se disculpan con ella


La canción de la demanda contra Karol G. Los productores habían denunciado el año pasado que la artista colombiana y sus coautores habían copiado elementos clave de su canción ‘Gatúbela’ a partir de una canción anterior de ellos llamada ‘Punto G’.
Productores retiran una demanda contra Karol G y se disculpan con ella


Sin embargo, los demandantes indicaron que habían acordado retirar voluntariamente la demanda y reconocieron que la evidencia demostraba que el productor de Karol, DJ Maff, había creado y grabado el ritmo de ‘Gatúbela’ dos semanas antes de que ‘Punto G’ se publicara.
Productores retiran una demanda contra Karol G y se disculpan con ella


Éxito comercial y entre los críticos. La canción ‘Gatúbela’ está incluida en el álbum ‘Mañana será bonito’, con el que Karol G se ha consolidado como un éxito tanto comercial como crítico desde su lanzamiento.
Productores retiran una demanda contra Karol G y se disculpan con ella


Además, ha alcanzando el puesto número 1 en el Billboard 200, convirtiéndose en el primer álbum completamente en español de una artista femenina en lograrlo.
Productores retiran una demanda contra Karol G y se disculpan con ella


El disco ganó el premio a Álbum del Año en los Latin Grammy, mientras sus sencillos, incluyendo ‘Gatúbela’, se posicionaron entre los favoritos del público, con reproducciones masivas en plataformas digitales y presencia destacada en los listados de éxitos latinos.
Productores retiran una demanda contra Karol G y se disculpan con ella


La cantante colombiana Karol G posa en la alfombra roja de la 68º edición de los premios Grammy en Los Ángeles (Ca, EE.UU.).

Octavio Guzmán / EFE
Productores retiran una demanda contra Karol G y se disculpan con ella


Hasta el momento, la cantante colombiana no se ha pronunciado al respecto.

Productores retiran una demanda contra Karol G y se disculpan con ella


A sus 35 años, Karol G se ha convertido en una de las artistas latinas femeninas más exitosas de todos los tiempos, ya que su música ha logrado cruzar fronteras y ha sido reconocida por el público anglosajón.
