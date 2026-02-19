¿Quieres romper un récord Guinness? Pitbull busca reunir a miles de calvos

El rapero Pitbull se prepara para intentar un récord Guinness al reunir el mayor número de seguidores usando calvas postizas de manera simultánea durante el concierto que ofrecerá el próximo 10 de julio en el festival BST Hyde Park, en Londres, según informó la organización del evento.
La iniciativa nació entre sus propios fanáticos y tomó fuerza gracias al respaldo del locutor de la BBC, Greg James. El desafío recibió rápidamente la aprobación del artista, conocido mundialmente como Mr. Worldwide, quien decidió sumarse con entusiasmo a la propuesta.
“Prepárense para todos los 'Bald-E’s' (sus seguidores) que la van a romper en Hyde Park. Cada vez que te pones esa calva sabes que vas a vivir uno de los mejores momentos de tu vida. ¡Dale!", ha declarado Pitbull, animando a su público a formar parte del intento histórico.
El fenómeno, bautizado internacionalmente como ‘The Bald E’s’, se ha convertido en una imagen recurrente en sus espectáculos. En distintos escenarios alrededor del mundo, miles de asistentes acuden caracterizados con calva postiza, gafas oscuras, camisa blanca y la actitud inconfundible que identifica al intérprete.
Ahora, la organización de Hyde Park busca oficializar la tendencia y convertirla en un hito mundial, invitando a todos los asistentes a cumplir con las estrictas normas establecidas por Guinness World Records, entre ellas mantener la calva perfectamente colocada durante al menos un minuto continuo.
El propio artista reforzó el llamado a través de su cuenta de Instagram, donde escribió: “Cada vez que te pones esa calva... sabes que vas a vivir el mejor momento de tu vida. Daleee”, alentando a sus seguidores a acudir al concierto con el icónico accesorio.
El festival también confirmó en redes sociales que el evento será un intento oficial de Guinness World Records. “Es oficial. Hagamos historia”, publicó el recinto. En declaraciones a la revista Rolling Stone, Pitbull expresó su gratitud hacia sus fans: “Quiero que todos los ‘bald-e’s’ sepan que cada vez que se ponen esa calva, están listos para pasarlo increíble. Aprecio el amor, el compromiso y el apoyo. Gracias”.
La idea tiene raíces en un fenómeno viral que ha crecido en los últimos años. En junio pasado, durante una entrevista con la BBC, el cantante destacó lo significativo que resulta ver a personas de todas las edades sumarse a la dinámica. “Llevo 25 años en esto y ver a gente de todas las edades y estilos disfrazándose en mis shows es un trofeo”, afirmó.
La presentación en Hyde Park contará con la participación especial de la cantante estadounidense Kesha, con quien Pitbull alcanzó éxito global en 2013 gracias al tema “Timber”, una colaboración que marcó una etapa clave en su trayectoria internacional. Además del intento por el récord, el artista se alista para iniciar su gira “I’m Back Tour” junto al rapero Lil Jon, que arrancará el 14 de mayo y se extenderá hasta septiembre, consolidando una agenda cargada de presentaciones.
La jornada del 10 de julio promete así combinar espectáculo, nostalgia y una posible marca mundial, elevando el fenómeno de los “Bald-E’s” a una nueva dimensión.