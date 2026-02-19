Despiden a Giselle Blondet de Telemundo: "Una noticia que nos toca a todas"

La presentadora Giselle Blondet quedó fuera de Telemundo después de cuatro años como copresentadora del programa "La mesa caliente". Fue su compañera Verónica Bastos quien confirmó la noticia en la edición del 16 de febrero.
“Hoy terminamos "La mesa caliente" con una noticia que nos toca a todas”, dijo Bastos durante el programa. “Nuestra querida Giselle Blondet ha estado ausente atendiendo una situación médica, hoy nos despedimos de ella con el corazón lleno de agradecimiento y deseándole que pronto la volvamos a ver brillar llena de salud”, agregó.
Verónica Bastos acompañó la despedida de Giselle Blondet de Telemundo con un video de los momentos destacados de su paso por el programa. En ellos hablaba de temas humanos y dificultades familiares, abordaba conversaciones sobre sexualidad, se besaba con algún invitado o imitaba a Selena Quintanilla interpretando "Amor prohibido".
Giselle Blondet, de 62 años, tiene una larga carrera en el medio artístico que empezó desde muy joven y que la ha llevado a protagonizar telenovelas y películas, y a ser una de las figuras más queridas de Puerto Rico y unas de las favoritas de la televisión en español en Estados Unidos.
Gisele es madre de tres hijos y ya es abuela. Nacida en Nueva York, Blondet fue una de las pioneras en la conducción de "Despierta América", de Univisión, y se mantuvo una década como una de las presentadoras y juezas favoritas del concurso "Nuestra Belleza Latina", también de la misma cadena.
Giselle Blondet recibe la noticia de su despido en medio de una difícil situación médica después de una segunda intervención quirúrgica cuya naturaleza no ha compartido. Aunque sí ha mantenido a sus seguidores en las redes sociales al tanto de su estado de salud y del ánimo que la sostiene.
“La vida me ha vuelto a poner a prueba y aquí estoy, saliendo de una segunda operación. No ha sido fácil, pero Dios sabe por qué permite estas pausas”, dijo Blondet al millón de seguidores que tiene en Instagram.
“En este momento, mi cuerpo me pide descanso, por un par de semanas. Mi única prioridad absoluta es mi salud y recuperarme para estar bien para mi familia y para ustedes, que son mi motor”, confesó en un post de hace dos días.
"Gracias por sus oraciones, ese apoyo y tanto cariño en este proceso donde lo más importante es sanar. Los amo con todo mi corazón", expresó la conductora a sus seguidores.
En 2022, la conductora de televisión tomó la decisión de retirarse los implantes mamarios, como han reconocido varias figuras públicas, para mejorar su estado de salud. En esa oportunidad compartió que padecía constantes dolores, cansancio y fatiga, los que a su vez complicaban un padecimiento de artritis reumatoide que comenzó cuando recibió un golpe con una pelota.