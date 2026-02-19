Elsa Oseguera participará en nuevo reality show en USA

La creadora de contenido hondureña Elsa Oseguera ha hecho un anuncio en sus redes sociales. Su imagen volverá a ser el centro de atención este lunes 23 de febrero del presente año
La polémica catracha es la doceava participante confirmada en el reality show La Casa de El Lengüetazo, organizado por los creadores digitales Ana Alvarado (Lipstickfables) y Jorge Cordero.
Con Elsa se cierra la lista de figuras públicas que aparecerán en este evento, el cual tendrá lugar en los Estados Unidos. El evento comienza el 23, pero El Lenguetazo Fest será el domingo 22 de febrero; el artista hondureño Key Key ambientará la actividad.
Los otros creadores de contenido que compartirán con Oseguera son: Fancony, Yocsii Duarte, Georgie Ordóñez, Jean Rivera, Cherry Matute; Cristhian Loba, Omar Nicolles, Lidia Álvarez; Samuel Caballero, Dee Espinal y Lesly Moya.
"Hay personas de la farándula hondureña que solo son la llamarada del momento, es decir, encienden las redes como ningún otro para terminar en el olvido como muchos. Y es que puede ser muy fácil alegar, yo estoy para meter presión, pero a la hora de la hora, es ahí donde se ve la diferencia", relató al inicio del video Ana Alvarado, mientras se visualizaba a la nueva participante.
"En La Casa de El Lengüetazo no seremos la excepción. Necesitamos una mujer polémica, que durante años nos ha regalado momentos virales e inolvidables. Es por eso que el día de hoy, La Casa de El Lengüetazo decide presentarle otro contrato millonario a quien en su momento se convirtió en una rival y archienemiga", continuó Alvarado.
"La vida da muchas vueltas y en la unión está la fuerza", complementó Lipstickfables, mientras brindaba por la firma del contrato que hizo Oseguera y que también se vio en la grabación.
En la parte final del video, "Raiting" Oseguera hizo una breve pasarela y simultáneamente contaba unos billetes de dólares, tras esto, la catracha expresó ante la cámara: "¡Llegó la patrona!", desatando una risa final que denotó frialdad.
Después de la confirmación oficial, los usuarios comentaron masivamente la publicación. "La mejor", "Esta es la que estaba esperando", "Ahora sí se va a poner bueno", "Esto sí se prendió"; "Llegó Elsa ´Raiting´ Oseguera", "La ganadora", entre otros.
Posteriormente, Elsa volvió a comentar sobre su participación en el reality y dijo: "Mi querido público, les daré lo mejor porque quiero ganar".