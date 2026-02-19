El origen secreto de los therians que pocos conocen

El fenómeno therian no nació en Sudamérica ni surgió recientemente en redes sociales, como muchos creen. Su verdadero origen se remonta a los foros digitales secretos de la década de los noventa, donde comunidades en línea comenzaron a intercambiar experiencias sobre una identidad interna vinculada a animales no humanos.
En esos espacios virtuales, usuarios que sentían una conexión profunda con determinadas especies encontraron un lugar para compartir vivencias y construir un lenguaje propio. Así comenzó a consolidarse una subcultura que con el paso de los años evolucionaría hasta convertirse en lo que hoy se conoce como movimiento therian.
El término therian proviene de la palabra inglesa therianthropy, que combina raíces griegas que significan “bestia” y “ser humano”. Aunque la transformación entre humanos y animales ha sido parte de mitologías antiguas en distintas culturas, la conceptualización moderna de la therianthropy es un producto de la era digital.
A diferencia de los relatos mitológicos, el fenómeno contemporáneo no implica una transformación física. Los therians se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano, pero no creen poseer un cuerpo distinto ni experimentar cambios biológicos reales.
Según estudios argentinos, muchas de estas personas no solo sienten esa identificación de manera interna, sino que integran comportamientos asociados al animal con el que se identifican en su vida cotidiana.
El periodista Manu Jove explicó que se trata de individuos que “se autoperciben distintos tipos de mamíferos; pueden ser un perro, un gato, un zorro”. Esta vivencia forma parte de una identidad que describen como profunda y significativa en su desarrollo personal.
El movimiento mantiene una conexión directa con la cultura otherkin, otra comunidad surgida en internet cuyos miembros se identifican como seres no humanos, ya sean animales, criaturas mitológicas o entidades fantásticas. Con el tiempo, ambas corrientes han compartido espacios y discursos en plataformas digitales.
Sin embargo, lo que comenzó en foros especializados migró a redes sociales más masivas. En los últimos años, TikTok se convirtió en el principal escaparate del fenómeno, donde jóvenes de distintos países publican videos explicando cómo viven su identidad animal, mostrando estéticas particulares y generando comunidades virtuales.
Este salto a plataformas de alto alcance impulsó un crecimiento acelerado de la visibilidad therian. El algoritmo permitió que contenidos antes confinados a nichos digitales llegaran a millones de usuarios, despertando tanto curiosidad como controversia.
Mientras para muchos adolescentes representa una forma de exploración simbólica o diferenciación generacional, el auge del movimiento también ha generado preocupación en algunos sectores. Padres, docentes y observadores externos cuestionan si se trata de una moda pasajera o de una expresión identitaria más profunda.
En declaraciones al canal argentino LN+, el psicoanalista y psiquiatra infantojuvenil Francisco Guerrini señaló que el surgimiento de los therians puede entenderse dentro de los ciclos sociales propios de cada generación. Según explicó, cada grupo etario busca diferenciarse del anterior a través de nuevas formas de expresión cultural.
“Así como hace una década había tribus urbanas, la generación siguiente necesitaba diferenciarse de la anterior y así surgió el fenómeno de los therians”, afirmó el especialista, subrayando la importancia de analizar el trasfondo psicológico antes de emitir juicios superficiales.