  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

“Marcan territorio”: los extraños comportamientos de los therians

Polémica por el comportamiento de los therians en espacios públicos; usuarios lo defienden como forma de expresión

“Marcan territorio”: los extraños comportamientos de los therians
1 de 12

Caminar en cuatro patas, emitir gruñidos o maullidos, usar colas y máscaras, e incluso “marcar territorio” en espacios públicos. Estas son algunas de las conductas que han colocado a los llamados therians en el centro del debate digital y social.

 Foto: redes sociales
“Marcan territorio”: los extraños comportamientos de los therians
2 de 12

Los therians son personas que se identifican espiritual o psicológicamente como animales y adoptan comportamientos asociados a esa especie. Aunque aclaran que no creen ser animales físicamente, integran gestos, movimientos y expresiones simbólicas a su vida cotidiana como parte de su identidad.
“Marcan territorio”: los extraños comportamientos de los therians
3 de 12

Uno de los comportamientos más visibles es el llamado quadrobics o cuadrobics, que consiste en caminar, correr y saltar en cuatro patas, imitando la locomoción de felinos o caninos. En redes sociales abundan videos de jóvenes practicando estos movimientos en parques, patios o incluso dentro de sus casas.
“Marcan territorio”: los extraños comportamientos de los therians
4 de 12

Otra característica común es el uso de indumentaria específica. Máscaras artesanales, colas, orejas, collares y accesorios forman parte de la estética therian, permitiéndoles representar visualmente el animal con el que se identifican. Estas piezas suelen ser elaboradas por ellos mismos o adquiridas en comunidades en línea.
“Marcan territorio”: los extraños comportamientos de los therians
5 de 12

El comportamiento animal simulado también incluye acciones como olisquear el entorno o a otras personas, organizarse en dinámicas de “manada” y realizar gestos que pueden interpretarse como agresividad lúdica o juego. Algunos incluso hablan de “marcar territorio”, una práctica simbólica que imita patrones del mundo animal.
“Marcan territorio”: los extraños comportamientos de los therians
6 de 12

En ciertos casos, miembros de estas comunidades manifiestan lo que denominan “disforia de especie”, una sensación de incomodidad o tristeza al percibir que su cuerpo humano no coincide con la identidad animal que sienten internamente.
“Marcan territorio”: los extraños comportamientos de los therians
7 de 12

Especialistas señalan que estas experiencias deben analizarse con cuidado, pues pueden estar vinculadas a procesos de construcción identitaria más amplios.
“Marcan territorio”: los extraños comportamientos de los therians
8 de 12

Las vocalizaciones también forman parte de esta expresión. Ladridos, gruñidos, maullidos o sonidos guturales aparecen en videos compartidos en plataformas digitales, generando reacciones que van desde la curiosidad hasta la crítica abierta.
“Marcan territorio”: los extraños comportamientos de los therians
9 de 12

El fenómeno, sin embargo, no nació en Sudamérica ni es exclusivo de TikTok. Su origen se remonta a foros digitales de la década de los noventa, donde usuarios comenzaron a intercambiar experiencias sobre una identidad interna vinculada a animales no humanos.

“Marcan territorio”: los extraños comportamientos de los therians
10 de 12

El término therian proviene de la palabra inglesa therianthropy, que combina raíces griegas que significan “bestia” y “ser humano”. Aunque la transformación humano-animal es un tema presente en mitologías antiguas, la conceptualización moderna del fenómeno es propia de la era digital.
“Marcan territorio”: los extraños comportamientos de los therians
11 de 12

Con el salto a redes sociales masivas, especialmente TikTok, el movimiento ganó visibilidad global. Jóvenes de distintos países comenzaron a compartir sus experiencias, estéticas y rutinas, amplificando el alcance de una comunidad que antes se mantenía en nichos digitales.
“Marcan territorio”: los extraños comportamientos de los therians
12 de 12

Este crecimiento ha generado controversia. Mientras algunos lo interpretan como una forma de exploración personal y diferenciación generacional, otros sectores expresan preocupación por la normalización de conductas inusuales en espacios públicos.
Cargar más fotos