Hermana de Karol G en riesgo de perder a su hija

La familia de Karol G enfrenta un momento difícil tras las revelaciones de su hermana mayor, Verónica Giraldo, reconocida influencer y creadora de contenido. En los últimos días, Giraldo ha compartido en redes sociales su angustia por el proceso legal que inició su expareja, Jaime Llano, con el objetivo de obtener la custodia de su hija de tres años, Sophia.
En transmisiones en vivo, Verónica (de blanco) se mostró entre lágrimas y confesó que la disputa ha afectado gravemente su salud emocional
La influenciadora ha hablado abiertamente de sus problemas de ansiedad y depresión, los cuales —según denunció— están siendo utilizados en su contra dentro del proceso judicial. “Ya lo perdí todo”, expresó en uno de sus mensajes, reflejando la desesperación que siente ante la posibilidad de separarse de su hija.
Visiblemente afectada, Verónica confesó que su mayor error fue confiar plenamente en su expareja. Denunció que el hombre que amaba ahora utiliza sus confesiones más íntimas sobre salud mental para llevarla ante la justicia y arrebatarle a su hija. "Le conté sobre muchas cosas de mi vida, en cuanto a la salud mental, que hoy en día se está aprovechando de ello", aseguró.
"Uno no tiene que demostrarle a nadie sus sentimientos por más cosas que pasen. Yo lo que estoy viviendo no se lo deseo a ninguna mujer, porque es muy triste que le entregues el amor a una persona y esa persona haga de todo para que te vean como la mala", expuso la hermana de 'La Bichota' en el live en las redes sociales.
Verónica reveló una sorprendente ironía: Jaime Llano, su expareja, está repitiendo con ella el mismo patrón que vivió con su anterior pareja. Según Giraldo, su ex está usando la misma estrategia legal de la que él mismo fue víctima en el pasado.
La colombiana denunció que su ex la grabó en sus momentos de mayor vulnerabilidad por la depresión. Según Giraldo, estos videos son editados para ocultar el comportamiento de él y luego enviados a su familia para perjudicar su imagen.
Con el corazón roto, Verónica confesó que prefiere perder a su hija luchando antes que rendirse. Aseguró que, aunque reconoce haber fallado como madre en ocasiones, su prioridad es que la pequeña Sophia sepa en el futuro que ella nunca dejó de pelear por su amor
La desesperación de Verónica llegó al límite al confesar que, sin su hija, su vida carece de propósito. 'Me quitaron el sentido de vivir', declaró entre lágrimas, reflejando el profundo impacto emocional que el conflicto legal con Jaime Llano ha tenido en su salud mental.
La situación ha generado gran preocupación entre sus seguidores y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad que atraviesa la familia Giraldo, justo después de la celebración de los 35 años de Karol G. Mientras la artista continúa con su carrera internacional, su hermana enfrenta una batalla legal y emocional que ha conmovido a la opinión pública.