Así fue el aparatoso accidente de jugadores de Motagua: cómo quedó el carro y estado de salud

Futbolistas del Motagua, entre ellos Rodrigo 'Droopy' Gómez, sufrieron un terrible accidente de tránsito cuando regresaban del entrenamiento del equipo azul. Detalles de cómo ocurrió y así quedó el carro del jugador argentino.
Rodrigo 'Droopy' Gómez encendió las alarmas en el fútbol hondureño luego de que se informara que había sufrido un accidente vial al regresar de un entrenamiento del Motagua.
Miembros del Motagua regresaban del entrenamiento en Amarateca y el percance generó preocupación inmediata dentro del plantel azul.
El incidente ocurrió en la carretera CA-5, a la altura del Cementerio Santa Cruz Memorial, cuando los futbolistas volvían a Tegucigalpa tras completar la jornada de trabajo en el Complejo Deportivo Pedro Atala Simón. El tráfico pesado de la zona fue factor clave en el hecho.
En la camioneta viajaban el mediocampista argentino Rodrigo “Droopy” Gómez, quien conducía el vehículo.
En el carro también ban Emilio Izaguirre Jr., Luis Garibaldi y el preparador físico Fredy Díaz. Todos regresaban después del entrenamiento habitual del equipo capitalino.
Según reportes de la prensa del club motagüense, una rastra le quitó el derecho de vía al vehículo de Rodrigo Gómez, provocando el choque.
El impacto causó daños materiales en el vehículo y causó preocupación por la salud de los miembros del Motagua, pero con el paso de los minutos se confirmó que el susto no pasó a mayores.
Tras el accidente, el cuerpo médico del Motagua acudió rápidamente al lugar para evaluar a los involucrados.
Luego de la revisión correspondiente, confirmaron que todos se encontraban en buen estado de salud y podían continuar con sus actividades con normalidad.
Rodrigo 'Droopy' Gómez comentó que se sentía un poco mareado debido a que el golpe se produjo del lado del conductor.
Aun así, el futbolista argentino no presentó lesiones de consideración y permaneció bajo observación por precaución tras el fuerte impacto.
Otros jugadores del plantel que transitaban por la zona se detuvieron al percatarse del accidente. Los futbolistas brindaron apoyo inmediato a sus compañeros, quienes permanecían a un costado de la carretera mientras esperaban asistencia.
El vehículo del jugador de Motagua era relativamente nuevo y tenía pocos días de estar siendo utilizado por el volante argentino. El daño material fue visible, lo que aumentó el susto inicial entre los presentes tras el inesperado incidente vial.
A pesar del impacto y la tensión del momento, el club informó que no hubo consecuencias físicas graves. La rápida reacción del personal médico permitió descartar cualquier situación que pudiera comprometer la salud de los futbolistas.
El percance ocurrió cuando el grupo regresaba del entrenamiento diario, una rutina habitual del equipo durante la preparación semanal. La sesión se había desarrollado con normalidad antes del incidente en la carretera.
Otra postal de como quedó el carro de 'Droopy' Gómez luego del accidente vial donde una rastra le quitó el derecho vial y esto habría provocado el accidente, según los reportes.
Motagua continúa su preparación de cara al clásico capitalino programado para el domingo 22 de febrero a las 6:00 de la tarde. El encuentro corresponde a la jornada 7 del torneo Clausura 2025-26.