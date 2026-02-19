Horóscopo de hoy, 19 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal

Todo dilema que te presente en el trabajo o entorno familiar como se resuelva dependerá de tu actitud.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tus relaciones sociales y profesionales pasan por sus mejores momentos; te sentirás en la cumbre y saborearás las mieles del éxito. Tu pareja sentimental te propondrá un plan de futuro con el que no contabas; no precipites la respuesta.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Vives en estos días los momentos claves para un pequeño vuelco en el aspecto sentimental, si tienes pareja, puedes esperar noticias definitivas de cara al futuro, y si estás buscando la oportunidad saltará en cualquier ámbito en el que te muevas.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Llegan ahora los momentos clave para prepararte de cara a la próxima temporada, marcando el punto de inflexión para el resto del año, en el que tendrás oportunidades para progresar en tu profesión, acumulando fondos para seguir creciendo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Excelente día para los asuntos económicos. Puedes tentar a la suerte en algún juego de azar y conseguir alguna cosilla. Si te estás planteando volver a empezar con la persona amada, podrás contar con la ayuda desinteresada de unos buenos amigos.
LEO (23 julio - 22 agosto). Uno de tus hijos o familiares puede sufrir un pequeño percance, que te causará mayor impacto cuanto más lejos estés de él, pensando que se puede haber lastimado más de lo que en realidad ha sido.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La tranquilidad en lo amoroso está a punto de llegar a un estado cercano a la apatía. Si te interesa más movimiento en este terreno, estás a tiempo de planear algo realmente excitante para el próximo fin de semana.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La coyuntura laboral se torna más complicada, te pedirán un esfuerzo extra en formación o responsabilidades, al que tal vez te puedas negar, pero posiblemente sea recompensado en la nómina.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Mucha atención a los accidentes domésticos. Si no has descansado lo suficiente y te sientes un poco espeso mentalmente, es mejor que no te dediques hoy al manejo de herramientas mínimamente complicadas, pueden surgir imprevistos desagradables.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si te molesta que se tomen decisiones por ti, tendrás que implicarte más en los asuntos que te incumben. Dejar las cosas a los demás y luego querer tomar partido cuando todo está decidido no es muy elegante ni práctico.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Puedes llevarte una gran desilusión con esa persona que tú creías inmejorable. Es recomendable que mantengas tus expectativas en una dimensión más moderada para que no afecte a otras facetas de tu vida, sobre todo al trabajo.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Verás reconocidos tus esfuerzos en los últimos días, y sentirás que tienes cierta ventaja ante los demás en tu lugar de trabajo. Cuidado con una relación sentimental que no sabes si te conviene. Una vez más, tendrás que hacer caso a tu instinto. Nunca te falla.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). A tus problemas financieros se ha sumado un gasto con el que no contabas; tendrás que someterte a un plan de ahorro que te permita hacer frente a tus deudas. En lo referente al amor, buen momento para iniciar una relación seria.