¿Vuelve America’s Next Top Model? Esto se sabe

El documental Reality Check ya se encuentra disponible en Netflix e incluye entrevistas con Tyra Banks, el productor Ken Mok, exjueces y antiguas concursantes como Whitney Thompson, Giselle Samson y Shandi Sullivan. En la serie, Giselle relata haber sido objeto de insultos detrás de cámaras; Ebony Haith menciona comentarios relacionados con el color de su piel; y Shandi aborda un episodio grabado en Europa en el que fue filmada manteniendo relaciones sexuales con un hombre italiano mientras tenía pareja y declara que “nadie hizo nada para detenerlo” y que, en cambio, fue “filmado” para su emisión. Por ahora, el eventual ciclo 25 permanece sin anuncio oficial.