¿Vuelve America’s Next Top Model? Esto se sabe

El funcionamiento interno de America’s Next Top Model es el eje central del nuevo documental de Netflix titulado Reality Check: Inside America’s Next Top Model. La producción propone una mirada retrospectiva al fenómeno televisivo que marcó a una generación.
Estructurado en tres episodios, el documental reúne entrevistas con figuras clave del formato y repasa su evolución, incluyendo tanto sus momentos más emblemáticos como las controversias que surgieron a lo largo de sus 15 años al aire.
Entre las voces participantes se encuentra Tyra Banks, creadora y presentadora del concurso. La serie examina el impacto cultural del programa y ofrece testimonios de quienes formaron parte de su construcción frente y detrás de cámaras.
La productora ejecutiva Vanessa Golembewski explicó en declaraciones a Tudum que la realización del proyecto requirió un alto nivel de confianza entre los involucrados. Según detalló, la visión de Banks era considerada esencial para la narrativa del documental.
No obstante, aclaró que la participación de la modelo y empresaria se limitó únicamente a conceder entrevistas. Golembewski subrayó que Banks no solicitó control creativo ni intervención en el montaje final, y que vería el resultado al mismo tiempo que la audiencia.
Las declaraciones finales de Tyra Banks en el último episodio despertaron especulaciones sobre un eventual regreso del formato. “Después del programa tenía muchas grandes ideas para mi vida. Me obsesiona reinventarme y ahora vivo en Australia. Siento que mi trabajo no ha terminado. No tienen idea de lo que hemos planeado para el ciclo 25”, dijo.
Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre una nueva temporada. Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas por seguidores como una posible referencia a la reactivación del proyecto, cuyos rumores han surgido periódicamente debido a su popularidad y a sus múltiples versiones internacionales.
En 2024, Banks fue consultada por la posibilidad de retomar el reality en una entrevista con E! News, donde aclaró que la decisión no depende exclusivamente de ella. “Lo hemos intentado, así que no somos nosotros. Son los que tienen el poder. Yo no soy la mayor autoridad en la sala, así que no depende de mí. Tal vez algún día”, indicó.
Cabe recordar que el programa debutó en 2003 y concluyó en 2018 tras 24 ciclos y un total de 322 episodios. A lo largo de su emisión, el formato introdujo cambios en su panel de jueces, en sus dinámicas de evaluación y en la diversidad de perfiles de participantes. La ganadora del ciclo 24 y último fue Kyla Coleman, marcando el cierre de una etapa televisiva de alcance internacional.
El documental Reality Check ya se encuentra disponible en Netflix e incluye entrevistas con Tyra Banks, el productor Ken Mok, exjueces y antiguas concursantes como Whitney Thompson, Giselle Samson y Shandi Sullivan. En la serie, Giselle relata haber sido objeto de insultos detrás de cámaras; Ebony Haith menciona comentarios relacionados con el color de su piel; y Shandi aborda un episodio grabado en Europa en el que fue filmada manteniendo relaciones sexuales con un hombre italiano mientras tenía pareja y declara que “nadie hizo nada para detenerlo” y que, en cambio, fue “filmado” para su emisión. Por ahora, el eventual ciclo 25 permanece sin anuncio oficial.