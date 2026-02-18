¿Señales apocalípticas? Esto dice la Biblia sobre los therians

No obstante, otros sectores religiosos recuerdan que la Biblia advierte sobre características morales de los tiempos finales. En la segunda carta a Timoteo se señala que en los “postreros tiempos” vendrían hombres “amadores de sí mismos”, soberbios y apartados de los principios divinos, una descripción que algunos creyentes relacionan con las transformaciones culturales contemporáneas.