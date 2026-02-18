¿Señales apocalípticas? Esto dice la Biblia sobre los therians

El reciente auge del fenómeno conocido como “therian” en redes sociales ha despertado debates religiosos, culturales y psicológicos, especialmente por la similitud lingüística con el término griego “therion” utilizado en el libro del Apocalipsis. ¿Se trataría de una señal apocalíptica?
En el capítulo 13 del Apocalipsis, el término griego θηρίον (therion) se traduce como “bestia” o “animal salvaje”. En ese pasaje bíblico se describen dos figuras simbólicas: la bestia que surge del mar, tradicionalmente identificada como el anticristo, y la bestia que emerge de la tierra, asociada al falso profeta.
Dentro del contexto teológico, la palabra representa un poder destructivo, feroz y opuesto a Dios. Sin embargo, el fenómeno therian contemporáneo tiene un significado distinto. Los therians son personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano.
No se trata de una transformación física ni de la creencia de poseer un cuerpo diferente, sino de una vivencia interna de identidad. El movimiento ganó visibilidad principalmente en TikTok y otras plataformas digitales, donde jóvenes comparten experiencias, estéticas y comunidades virtuales en torno a esta expresión identitaria.
El crecimiento de estas comunidades ha generado curiosidad, controversia y preocupación en distintos sectores. Mientras para muchos adolescentes representa una forma de diferenciación generacional o exploración simbólica, especialistas en salud mental advierten que, en algunos casos, podría reflejar malestar emocional o necesidad de contención.
En declaraciones al canal argentino LN+, el psicoanalista y psiquiatra infantojuvenil Francisco Guerrini explicó que el surgimiento de los therians puede entenderse dentro de los ciclos sociales propios de cada generación.
“Así como hace una década había tribus urbanas, la generación siguiente necesitaba diferenciarse de la anterior y así surgió el fenómeno de los therians”, señaló, subrayando la importancia de analizar el trasfondo psicológico antes de emitir juicios superficiales.
No obstante, otros sectores religiosos recuerdan que la Biblia advierte sobre características morales de los tiempos finales. En la segunda carta a Timoteo se señala que en los “postreros tiempos” vendrían hombres “amadores de sí mismos”, soberbios y apartados de los principios divinos, una descripción que algunos creyentes relacionan con las transformaciones culturales contemporáneas.
Desde el punto de vista bíblico tradicional, no existe una relación doctrinal directa entre el concepto teológico de “therion” en el Apocalipsis y el fenómeno cultural de los therians. La coincidencia radica en la raíz lingüística, pero el significado y el contexto son distintos.
El debate continúa en redes sociales, donde algunos usuarios plantean interrogantes sobre posibles “señales de los tiempos”.
Sin embargo, expertos en teología y salud mental coinciden en que la interpretación de los textos bíblicos requiere contexto histórico y análisis profundo.
Así, más que una señal apocalíptica concluyente, el fenómeno therian refleja las complejas transformaciones identitarias y culturales que atraviesan las nuevas generaciones en un entorno digital cada vez más influyente.