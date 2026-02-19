Andrés y Fergie: La relación más controvertida de la realeza británica

Tras la muerte de Isabel II en septiembre de 2022, adoptaron a los corgis Muick y Sandy, un gesto que muchos interpretaron como símbolo de estabilidad doméstica. Para la que Fergie definió como “la pareja divorciada más satisfecha del mundo”, aquello parecía su versión particular del final feliz. "Disfrutamos de la compañía del otro; nos permitimos hacer florecer el uno al otro", afirmó en una ocasión. "Sé que suena a cuento de hadas, pero somos así".