Punch, el macaco japonés que enternece al mundo con su amigo peluche

Las imágenes del macaco abrazando el peluche, difundidas por el propio zoológico, se viralizaron rápidamente y provocaron cientos de reacciones que destacan la ternura de la escena y la resiliencia del animal. El Zoológico de Ichikawa, institución dedicada al cuidado de diversas especies y a programas de conservación y educación, ha aprovechado la popularidad de Punch para reforzar el mensaje sobre la importancia de la atención especializada a crías huérfanas y la responsabilidad en el manejo de animales en cautiverio.