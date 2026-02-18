Fancony aclara si regresó con Gabriela tras rumores

El creador de contenido e integrante de Los Hijos de Morazán, Fancony, compartió un video en su cuenta de TikTok para aclarar si regresó o no con su expareja y madre de su hijo, Gabriela. Esto luego de que su compañero JD Altamirano, en un reciente en vivo del programa, asegurara que se habían reconciliado.
Fancony explicó que el motivo por el que se les ha visto juntos recientemente es porque acudieron a tramitar y recoger la visa estadounidense de su hijo en Tegucigalpa.
“En esto es que andábamos. Gabriela y yo no hemos regresado, no hay mala onda, solamente que andamos trayendo la visa de mi hijo, nos llevamos muy bien, seguimos siendo digamos una familia, aunque ya no estemos juntos pero nos queremos mucho, nos respetamos mucho".
"Y estamos al cien, no caigan en las mentiras de Los Hijos de Morazán que son unos mentirosos, siempre lo he dicho. Si subimos este video es porque le dieron la visa a mi hijo, sino lo subimos es porque esto quedó para mí solito, nada más”, expresó.
Antes de culminar el video aclaratorio Fancony celebró que su hijo obtuvo la visa. Todo indica que el rumor de reconciliación surgió como parte de una broma o "carrilla” generada por sus compañeros del programa.
En TikTok, una seguidora le sugirió que retomara la relación, argumentando que Gabriela estuvo a su lado en los momentos difíciles y que también debería acompañarlo en los buenos. Ante ese comentario, Fancony respondió: “Pues aquí sigue. No juntos, pero estará a mi lado siempre”.
La relación entre Fancony y Gabriela es cordial y respetuosa así lo aseguró en una reciente entrevista para un medio televisivo, el creador de contenido confesó el respeto que aún mantiene por ella. “Así que a mi ex le tengo un enorme cariño, un enorme respeto. Siempre la voy a querer, siempre la voy a admirar, aunque ya no estemos juntos, a pesar de todo, porque ella estuvo conmigo, en la peor versión de Fancony”.
¿Por qué se separaron Fancony y Gabriela? en dicha entrevista Fancony reconoció sus errores y asumió la responsabilidad de lo ocurrido en la relación. Aclaró que, aunque su expareja también tuvo fallas, considera que todo comenzó por decisiones suyas.
"Y lo pude ver hasta que me separé de ella, obviamente, porque para mí yo no estaba equivocado cuando ella me dejó. Yo decía, 'Ah, nada'. Hice yo, pero completamente equivocado yo. Todo lo hice yo. Lo hice yo, pues obviamente lo ocasioné y obviamente ella tuvo sus cagadas, pero primeras ocasionadas por mí, obviamente", comentó Fancony.
Asimismo, destacó que Gabriela estuvo a su lado mientras enfrentaba problemas personales y financieros “Y ella estuvo en esos momentos locos de que fue complicado, que fue bien complicado”, dijo. Aunque ha hablado en varias ocasiones sobre su responsabilidad en la ruptura, no ha detallado una causa específica de la separación. “Yo la cagué muchísimas veces y eso hizo que todo se fuera a la (...), básicamente”, afirmó, al describir cómo esas actitudes deterioraron la relación.