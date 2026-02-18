Fancony aclara si regresó con Gabriela tras rumores

La relación entre Fancony y Gabriela es cordial y respetuosa así lo aseguró en una reciente entrevista para un medio televisivo, el creador de contenido confesó el respeto que aún mantiene por ella. “Así que a mi ex le tengo un enorme cariño, un enorme respeto. Siempre la voy a querer, siempre la voy a admirar, aunque ya no estemos juntos, a pesar de todo, porque ella estuvo conmigo, en la peor versión de Fancony”.