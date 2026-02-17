'Burla' a Real España y prensa no perdona tras humillante 1-6; famoso reacciona

  1. Inicio
"Humillante", "¡Hay niveles!" y "Preocupante": Prensa no perdona y señala a Real España tras humillación en Concacaf. Famoso español reacciona.

Real España vivió una noche de terror en San Pedro Sula: cayeron por 1-6 ante LAFC y esto dicen en redes tras la histórica goleada.

 Foto OPSA: Héctor Paz
Diario DIEZ: "Gracias a Dios terminó el partido".
El periodista Oscar Funes expuso: "Es humillante lo que está pasando en el Morazán. Es una diferencia abismal entre un equipo y otro. LAFC juega a otra cosa. Real España solo mira pasar la pelota e individualmente son superados con una facilidad asombrosa".
El comunicador catracho Rely Maradiaga: "Una humillación así pone en duda a cualquier entrenador. No es la derrota en sí, es la forma en la que el equipo está perdiendo que pondrá en duda el proyecto Jeaustin Campos en el Real España. Recordemos, LAFC está en pretemporada".
TDTV: "No todo está perdido Real España, todavía falta perder la vuelta".
Julio Cruz de EL HERALDO: "Real España se adueñó del récord con la peor goleada de un equipo hondureño como local en Liga de Campeones de Concacaf".
Y deja: "Los clubes hondureños y centroamericanos ni en sueños pueden aspirar a pelear este torneo, pero al menos en casa debes darle batalla a los clubes de la MLS o México. De qué te sirve burlarte de otros si vas a hacer estos papelones y en tu cancha. Impresentable lo de Real España hoy".
"¡Hay niveles! LAFC se paseó por SPS a costa de un nervioso e incapaz Real España... Ni los clubes del Caribe se atrevieron a tanto. Diferencias futbolísticas notables, pero no podés plantear tan mal un partido (DT) y entrar tan desconcentrado (jugadores)".
German Alvarado, periodista de LA PRENSA: "Real España es líder e invicto en Honduras. LAFC hasta hoy jugó un partido oficial en lo que va del 2026. Preocupante y quedan reflejadas las diferencias entre una Liga y otra tras el papelón del club aurinegro".
Gustavo Roca, periodista de Diario DIEZ: "Real España fue HUMILLADO en su patio por un equipo angelino superior en todas las líneas. Al equipo de Jeaustin Campos le faltó ímpetu y sobre todo fútbol. No hay nivel para competir a estas lides..."
Los datos del famoso estadista "MisterChip": "Es el 0-4 más tempranero en la Copa de Campeones desde el 17.09.2014, cuando el América marcó cuatro goles en los primeros 14 minutos contra Bayamón. Aquel partido acabó 10-1"
ESPN: "¡GOLEADA SIN PIEDAD! El LAFC le pasó por encima al Real España en San Pedro Sula, los de la MLS se impusieron 6-1 con triplete de Bouanga, también marcó Son en el juego ida".
La 'burla' desde las cuentas de seguidores de la MLS cuestionaron al cuadro sampedrano: “¿El Real España un equipo de fútbol profesional?”
Kevin Jiménez, periodista de Costa Rica: "REAL ESPAÑA 1-6 LAFC ¡VAPULEADOS!"
"Terminó la masacre futbolística en el Morazán de Sps, Real España 1-6 LAFC no existen argumentos, ni justificación para lavar la imagen de la realeza".
Leonardo Aguilar, periodista de Panamá: "Nunca se le perdonará a Plaza Amador haber perdido con este equipo en la Copa Centroamericana. Papelón de los hondureños. Mal por Daniel Aparicio".
"Alajuelense ya tiene rival en Concacaf : Será LAFC. Serie liquidada ante el Real España".
"No sacaron la cara por Honduras, pero sí nos dieron otra bofetada de nuestra realidad".
