Show de Son, su gesto con hondureño, Lloris cambió camiseta y Real España dio pena

Las imágenes de la humillante goleada que sufrió el Real España (1-6) contra Los Angeles FC en la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, en el estadio Morazán.
La afición del Real España llegó en gran mayoría al estadio Morazán para apoyar a la Máquina contra Los Angeles FC.
Aficionados coreanos también asistieron al estadio Morazán para ver Heung-Min Son, figura de Los Angeles FC.
Seguidores del equipo de la MLS llegaron a San Pedro Sula para alentar a LAFC.
Heung-Min Son fue la gran sensación de la noche. El surcoreano salió a la cancha y volteó su mirada para ver a la afición del Real España.
¡Suertuda! La felicidad de esta niña que salió a la cancha del Morazán tomada de la mano de Heung-Min Son.
Heung-Min Son saludando al capitán del Real España, Jhow Benavídez, antes del inicio del partido.
Los Angeles FC no tardó mucho en abrir el marcador y golpear al Real España. Al primer minuto, penal que cometió el defensa uruguayo Juan Capeluto y el delantero franco-gabonés Denis Bouanga no falló desde los doce pasos.
El franco-gabonés Denis Bouanga celebrando el gol con su compañero español Sergi Palencia. Empezaba el sufrimiento del Real España.
El venezolano David Martínez anotó el segundo gol de Los Angeles FC y así lo festejó.
La complicidad de Denis Bouanga y David Martínez en la celebración tras el 0-2 de Los Angeles FC.
Heung-Min Son se unió a los festejos del segundo gol de Los Angeles FC contra el Real España.
También llegó el gol de Heung-Min Son, no podía faltar. El coreano marcó el 0-3 de Los Angeles FC desde el punto penal.
Heung-Min Son realizó su típica celebración tras marcar el gol del 0-3 de Los Angeles FC.
Los jugadores del equipo angelino festejando el gol del coreano Heung-Min Son. Ya era paliza y apenas iban 22 minutos.
Tras el tercer gol de Los Angeles FC, Jeaustin Campos sacó al uruguayo Juan Capeluto que se mostró hundido en el banquillo.
Juan Capeluto fue 'señalado' por Jeaustin Campos tras su error al primer minuto de juego al cometer el penal que significó el 0-1 de Los Angeles FC. El técnico del Real España metió a Anthony García en su lugar.
Heung-Min Son 'humilló' a Devron García en la jugada del 0-4 de Los Angeles FC. El coreano hizo un amague y dejó sentado al defensa hondureño para luego asistir a Denis Bouanga.
El curioso festejo que realizaron Heung-Min Son y Denis Bouanga tras el doblete del franco-gabonés para el 0-4 de Los Angeles FC.
Heung-Min Son siguió con su exhibición en el Morazán y dio otra asistencia para que Timothy Tillman marcara de taquito el 0-5 de Los Angeles FC. ¡Real España estaba recibiendo una paliza histórica!
Heung-Min Son y Timothy Tillman festejan el quinto gol de Los Angeles FC, mientras al fondo los jugadores del Real España lucen abatidos.
Heung-Min Son fue figura en el Morazán con un gol y tres asistencias. El coreano se tomó muy en serio el partido contra el Real España.
El rostro de los jugadores del Real España al final del primer tiempo. Salieron cabizbajos y decepcionados de la cancha.
Rostros tristes de los futbolistas del Real España tras el final del primer tiempo, con el marcador 0-5 en contra ante Los Angeles FC.
Los jugadores suplentes del Real España también se fueron dolidos al vestuario al medio tiempo.
Heung-Min Son salió de cambio en el minuto 61. Fue todo para el coreano en una noche histórica que se recordará por años en el fútbol hondureño.
Heung-Min Son salió ovacionado y aplaudido del campo del estadio Morazán por el público.
Denis Bouanga cerró su gran noche con un hat-trick y un festejo acrobático. Fue el 1-6 de Los Angeles FC ante el Real España.
Denis Bouanga se llevó el balón de su triplete y la felicitación de sus compañeros.
Heung-Min Son y el campeón del mundo Hugo Lloris agradecieron el recibimiento del público hondureño y el apoyo de los hinchas de Los Angeles FC que llegaron al Morazán.
El mediocampista argentino Gonzalo Ritacco, del Real España, le digo algo al venezolano David Martínez tras el final del partido.
Heung-Min Son mostró su humildad al final del partido y entró a la cancha a saludar a los jugadores del Real España.
Heung-Min Son saludando con su mano al fotógrafo de Diario La Prensa, Mauricio Ayala. ¡Genio y figura!
Este hondureño se llevó un bonito recuerdo de Heung-Min Son tras el final del partido en el estadio Morazán.
Heung-Min Son le firmó una camiseta al hondureño que trabaja para el Real España y no pudo ocultar su emoción, rompió a llorar de felicidad.
El rostro de alegría y emoción del hondureño tras el lindo gesto del coreano Heung-Min Son.
El delantero hondureño César Romero fue el único jugador del Real España que le pidió una foto a Heung-Min Son tras el final del partido que la Máquina perdió por goleada 1-6 contra Los Angeles FC.
Hugo Lloris, portero campeón del mundo con Francia en 2018, jugó todo el partido en el Morazán y luego del final intercambió su camiseta con un futbolista del Real España.
Hugo Lloris cambió su camiseta con el defensa hondureño Devron García, del Real España.
El entrenador tico Jeaustin Campos se fue del Morazán con el rostro humillado y dolido por la goleada que sufrió el Real España.
Jhow Benavídez, hundido tras el final del partido. El capitán del Real España sufrió con la paliza ante Los Angeles FC.
Las caras largas de los jugadores del Real España tras la dolorosa derrota 1-6 contra Los Angeles FC.