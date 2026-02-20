Hombre mata a su exnovia tras enterarse por redes sociales que se casaba con otro

La Oficina del Sheriff del condado de Wake informó que fue arrestado el principal sospechoso del asesinato de Jennifer Sánchez Solis, ocurrido el jueves 19 de febrero en Raleigh, Carolina del Norte. El arresto se produjo en Georgia, alrededor de las 9:00 de la noche, gracias a la coordinación de la patrulla estatal y las autoridades del condado de Wake.