Hombre mata a su exnovia tras enterarse por redes sociales que se casaba con otro

La Oficina del Sheriff del condado de Wake informó que fue arrestado el principal sospechoso del asesinato de Jennifer Sánchez Solis, ocurrido el jueves 19 de febrero en Raleigh, Carolina del Norte. El arresto se produjo en Georgia, alrededor de las 9:00 de la noche, gracias a la coordinación de la patrulla estatal y las autoridades del condado de Wake.
El sospechoso, identificado como Ricardo González Maldonado, de 28 años, enfrenta cargos por asesinato en primer grado. Según las autoridades, González y la víctima habían terminado su relación varios meses antes del crimen.
"Extendemos nuestras sinceras condolencias a los seres queridos de Jennifer y a todos los afectados", dijo el sheriff Willie Rowe. "Nuestro equipo trabajó diligentemente para identificar y localizar al sospechoso, y nuestra comunidad está más segura gracias a este arresto".
El asesinato ocurrió la mañana del jueves 19 de febrero en el 3000 de la calle Avery, cuando Jennifer recibió varios impactos de bala. Fue trasladada a un hospital, donde lamentablemente falleció debido a las heridas.
Jennifer, conocida cariñosamente como Paquita, nació en Estados Unidos y era hija de migrantes de Loma Bonita, Oaxaca. Su exnovio, en cambio, es originario de Sochiapan, Veracruz. La joven tenía 19 años y había buscado rehacer su vida tras terminar la relación con González.
Hace apenas días, Jennifer había participado en las bodas comunitarias de Playa Vicente, Veracruz, un evento gratuito que permite formalizar la unión de las parejas. Allí contrajo matrimonio con su nueva pareja, un hecho que presuntamente desató la furia de González.
Según la investigación, el arma utilizada para cometer el homicidio fue un calibre 9 milímetros. La Oficina del Sheriff y la Fiscalía del Distrito trabajaron en conjunto para obtener la orden de arresto y localizar al sospechoso.
La madre de Jennifer, Yolanda, expresó su dolor y enojo a través de redes sociales: "Pagarás lo que le hiciste a mi hija, espero te pudras en la cárcel", escribió en Facebook tras enterarse del crimen.
Ricardo González Maldonado se encuentra bajo custodia mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer todos los detalles del asesinato.
El caso ha generado indignación en la comunidad local y en familiares en México y Estados Unidos, recordando la gravedad de la violencia de género y la necesidad de proteger a las víctimas.
Jennifer será sepultada en Estados Unidos, donde residían sus padres y su esposo, dejando un vacío profundo entre quienes la conocieron y una historia que subraya la importancia de la prevención de la violencia doméstica.