Prestianni declara ante la UEFA y revela el insulto que le dijo a Vinicius Junior

La polémica entre Prestianni y Vinicius Junior suma un nuevo capítulo. El joven argentino ya declaró ante la UEFA y reveló cuál fue la palabra que utilizó durante el tenso cruce en el Estádio da Luz
El altercado entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni durante el partido entre el Real Madrid y el Benfica ha generado una fuerte polémica en el fútbol europeo. El incidente ocurrió en el duelo de ida del playoff de la UEFA Champions League, disputado en Lisboa.
Tras anotar el único gol del encuentro, que dio la victoria 0-1 al conjunto español, Vinícius se acercó al árbitro para denunciar que el jugador argentino le había proferido un insulto racista durante la celebración.
El colegiado activó de inmediato el protocolo antirracismo de la UEFA, cruzando los brazos en señal oficial y deteniendo el partido durante aproximadamente ocho minutos mientras se evaluaba la situación.
En sus redes sociales, el delantero brasileño fue contundente: “Los racistas son, por encima de todo, cobardes”, escribió, dejando clara su postura frente a lo ocurrido en el terreno de juego.
Por su parte, Prestianni negó haber realizado un insulto racista y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas en medio de la tensión propia de un partido de alta intensidad.
La UEFA confirmó que ya está revisando el informe oficial del encuentro para determinar si abre un procedimiento disciplinario y si corresponde aplicar sanciones.
El organismo europeo explicó que, cuando se denuncian hechos de esta naturaleza, se inician investigaciones formales y, en caso de comprobarse irregularidades, las sanciones se anuncian públicamente en su página disciplinaria.
Además del presunto insulto, la UEFA también analizará el lanzamiento de objetos desde la grada, uno de los cuales impactó en Vinícius durante el compromiso.
El encuentro, disputado en el Estádio da Luz, estuvo marcado por la tensión entre el futbolista brasileño y parte del público local, en un contexto que elevó aún más la polémica.
El entrenador del Benfica, José Mourinho, también fue protagonista de la noche al ser expulsado en el minuto 84 por protestar y reclamar una segunda tarjeta amarilla para Vinícius tras una falta sobre Richard Ríos.
Mourinho no podrá sentarse en el banquillo en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, aunque la normativa de la UEFA le permite delegar la conferencia de prensa previa en un asistente técnico.
En medio de la controversia, el agente de Prestianni, Gastón “Gata” Fernández, salió en defensa del joven argentino a través de redes sociales.
El representante aseguró que todo se trató de una discusión propia de un partido de Champions, en la que su representado defendió a su equipo ante lo que consideró una falta de respeto del jugador visitante hacia el público.
Fernández añadió que existen “millones de imágenes” de futbolistas tapándose la boca con la camiseta al hablar y que no se puede concluir automáticamente que se tratara de un acto racista.
También pidió evitar el “show” mediático y afirmó confiar en el profesionalismo de Prestianni, señalando que solo los dos futbolistas involucrados saben realmente lo que se dijeron en ese momento.
Posteriormente, se informó que Prestianni ya compareció ante la UEFA como parte de la investigación en curso para esclarecer lo sucedido en Lisboa.
Según reportes de ESPN, el jugador argentino declaró en su testimonio que utilizó la palabra “maricón” y no “mono”, lo que añade un nuevo matiz al caso, que ahora queda en manos del organismo europeo para determinar las eventuales consecuencias disciplinarias.