Benfica toma decisión con Prestianni antes de la vuelta vs Real Madrid: ¡Alerta a UEFA!

El Benfica ha tomado una decisión clave con Gianluca Prestianni antes del partido de vuelta contra el Real Madrid en los playoffs de la Champions League en el Bernabéu, tras el escándalo por el insulto racista del argentino contra Vinicius. El club luso también hizo un llamado a la UEFA, ¡ALERTA MÁXIMA!
El Real Madrid recibirá al Benfica en el estadio Santiago Bernabéu el próximo miércoles 25 de febrero en el partido de vuelta de la fase eliminatoria de la UEFA Champions League. Los merengues ganaron 0-1 en la ida en Portugal gracias al golazo de Vinicius.
El partido en el Bernabéu tendrá una tensión significativa después de las acusaciones de racismo de Vinicius Jr. contra Gianluca Prestianni durante el juego de ida en el Estadio da Luz. En ese contexto, Benfica tomó una decisión.
Prestianni fue acusado por Vinicius de proferirle un insulto racista tras el golazo del brasileño. El argentino le habría dicho "mono" al jugador del Real Madrid.
A raíz del incidente, la UEFA ha abierto una investigación para aclarar la situación y esclarecer los hechos del supuesto caso de raciscmo de Prestianni contra Vinicius.
Si bien el organismo rector del fútbol europeo aún no ha tomado una decisión, el Benfica, según se informa desde Portugal, ya ha determinado cómo proceder con su futbolista Gianluca Prestianni para la revancha.
Según información del periódico portugués Récord, el centrocampista argentino Gianluca Prestianni viajará a la capital española con la plantilla del Benfica, aunque todavía está por ver si será titular o empezará el partido desde el banquillo.
El Benfica ha tomado la decisión de que Gianluca Prestianni forme parte de la expedición del equipo para el partido de vuelta de la UEFA Champions League ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
Tras el incidente, las estrellas del Real Madrid Federico Valverde, Aurelien Tchouameni y Kylian Mbappé defendieron públicamente a su compañero, y Mbappé pidió la expulsión de Prestianni de la Champions League.
Sumándose a estos reclamos, la Confederación Brasileña de Fútbol intensificó su defensa de Vinicius Jr. con un nuevo comunicado oficial. La CBF solicitó a la FIFA y a la UEFA sanciones estrictas contra los implicados en los presuntos insultos racistas contra el delantero brasileño.
“En el documento, firmado por el presidente Samir Xaud, la CBF reiteró que espera que la FIFA supervise el caso y que la UEFA adopte todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables de los insultos racistas”, continuó el comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol.
Además, el organismo rector envió una carta formal a la UEFA exigiendo una "investigación exhaustiva" sobre los actos cometidos contra Vinicius Jr. La federación enfatizó que la investigación debe tener en cuenta el testimonio de la víctima y los presentes, con el objetivo final de identificar y dictar sanciones "ejemplares" a los involucrados en el incidente.
Tras ser duramente criticado, José Mourinho volvió a hablar sobre el incidente Vinicius-Prestianni. Sin dar nombres, reconoció que el choque ante Real Madrid dejó un desgaste emocional importante en el Benfica debido al incidente posterior al golazo del brasileño.
"También debo reconocer que desde el minuto 51 hasta ahora —y nuestra conversación no termina ahí— no ha sido fácil gestionar emocionalmente lo sucedido y lo que sigue sucediendo. Pero mañana hay un partido importante (en la Liga portuguesa), fundamental para nuestras ambiciones y sueños, y tenemos que concentrarnos e intentar jugar al máximo nivel", dijo Mourinho.
¡Otra determinación con advertencia! La directiva del Benfica también ha decidido pasar a la ofensiva legal antes de pisar el césped del Santiago Bernabéu. Tras el clima de máxima hostilidad vivido en el partido de ida, el club luso tiene pensado formalizar un dossier preventivo ante la UEFA para asegurar que el Real Madrid cumpla con todas las garantías de seguridad en el partido de vuelta.
Esta medida del Benfica no responde a una estrategia de presión mediática, sino a una activación técnica de los deberes reglamentarios para generar un blindaje probatorio ante el Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB).
El Benfica fundamenta su solicitud en el Reglamento de Seguridad y el Código Disciplinario, exigiendo un refuerzo formal en el control de accesos y una separación efectiva de las aficiones para evitar represalias en las tribunas.
El pedido del Benfica pone especial énfasis en la protección del banco de suplentes y el túnel de vestuarios, zonas consideradas de alto riesgo tras los cruces verbales entre los jugadores y el cuerpo técnico de José Mourinho con la delegación blanca.
Benfica también hizo una denuncia ante la UEFA contra Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, por una agresión contra el lateral sueco Samuel Dahl, soltando un golpe mientras no atacaba el balón. Ni el árbitro ni el VAR sancionaron la acción durante el juego, aunque el Benfica considera que la infracción merecía una expulsión directa por conducta violento.
Además, Gianluca Prestianni ya compareció ante la UEFA como parte de la investigación abierta para investigar el posible caso de racismo sufrido por Vinicius Jr. Según ESPN, el jugador argentino del equipo portugués declaró en su testimonio que llamó al delantero brasileño "maricón" y no "mono".
Esta versión, por cierto, coincide con lo que dijo Prestianni al salir del campo, justo después de la victoria del Real Madrid por 1-0, para justificarse ante su rival francés, Aurélien Tchouameni.