Benfica toma decisión con Prestianni antes de la vuelta vs Real Madrid: ¡Alerta a UEFA!

¡Otra determinación con advertencia! La directiva del Benfica también ha decidido pasar a la ofensiva legal antes de pisar el césped del Santiago Bernabéu. Tras el clima de máxima hostilidad vivido en el partido de ida, el club luso tiene pensado formalizar un dossier preventivo ante la UEFA para asegurar que el Real Madrid cumpla con todas las garantías de seguridad en el partido de vuelta.