Barcelona con bombazo, Mbappé recomienda fichaje al Real Madrid y sorpresa del Inter Miami

Marc Casadó ha insistido en sus declaraciones públicas que su objetivo es seguir muchos años en el FC Barcelona, cerrando la puerta a un posible cambio de aires. La voluntad del futbolista es clara, pero desde el portal '365Scores' han desvelado una oferta desde Arabia Saudita que podría ser irrechazable para el club azulgrana y para el propio jugador. La propuesta de traspaso sería de 40 millones de euros, una cantidad elevada y que sería de gran ayuda para enderezar la situación económica del Barça.