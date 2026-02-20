Barcelona con bombazo, Mbappé recomienda fichaje al Real Madrid y sorpresa del Inter Miami

Estos son los últimos movimientos que se reportan en el mercado de fichajes de Europa. Se le escapó un crack al Real Madrid y Barcelona causa revuelo con refuerzo top.
El Arsenal oficializó el jueves la extensión de contrato de su atacante, Bukayo Saka, quedará vinculado a la institución hasta junio de 2031. Con este nuevo acuerdo, el inglés de 24 años se posiciona como el futbolista con el salario más alto de la plantilla dirigida por Mikel Arteta.
Carlo Ancelotti aseguró que cree que va a “renovar cuatro años” como seleccionador de Brasil, durante una entrevista en ‘Universo Valdano’ de ‘Movistar Plus’ en España. "Creo que voy a renovar cuatro años con Brasil. Es un trabajo nuevo, me gusta mucho: análisis, innovación...", explica el técnico italiano.
El Borussia Dortmund, actualmente segundo en la clasificación de la Bundesliga alemana, anunció en las últimas horas el fichaje del lateral brasileño Kaua Prates, de 17 años, para la próxima temporada. Firmará un contrato hasta 2031 y en lo que queda de esta temporada seguirá defendiendo los colores del Cruzeiro de Belo Horizonte.
Marc Casadó ha insistido en sus declaraciones públicas que su objetivo es seguir muchos años en el FC Barcelona, cerrando la puerta a un posible cambio de aires. La voluntad del futbolista es clara, pero desde el portal '365Scores' han desvelado una oferta desde Arabia Saudita que podría ser irrechazable para el club azulgrana y para el propio jugador. La propuesta de traspaso sería de 40 millones de euros, una cantidad elevada y que sería de gran ayuda para enderezar la situación económica del Barça.
El Columbus Crew de la MLS estadounidense ha anunciado este viernes el fichaje del centrocampista portugués de 32 años André Gomes. El ex de Barcelona y Valencia, entre otros, firma hasta junio de 2027, con opción a una temporada más.
Neymar insinuó que existe la posibilidad de que se retire como jugador profesional cuando termine su actual contrato con el Santos a final de esta temporada, es decir, en diciembre próximo. "No sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé el año que viene. Puede que llegue diciembre y quiera retirarme. Será lo que me dicte el corazón. Día a día. Vamos poco a poco", dijo el atacante brasileño en una entrevista divulgada este viernes por CazéTV.
Mario Götze (33 años), futbolista del Eintracht Fráncfort, ha explicado en una entrevista para MBC, que si en un futuro juega en Arabia le gustará hacerlo con Cristiano: "El desarrollo del fútbol saudí es positivo, y hay muchos jóvenes que quieren jugar allí; esto aumentará el ritmo de los partidos y el nivel técnico. Es importante dar a los jóvenes la oportunidad de convertirse en profesionales y vivir nuevas experiencias. Si fuera por mí, elegiría Al-Nassr, porque allí juega Cristiano Ronaldo".
Según informan desde Brasil, el Liverpool lleva varios meses siguiendo de cerca a Allan Andrade Elias, atacante zurdo de tan solo 21 años que juega con Vitor Roque en el Palmeiras. Los 'reds' se han desplazado varias veces a Brasil para negociar un acuerdo y están a un paso de cerrar el traspaso a cambio de unas 30 millones de libras.
El mercado de pases se calienta con la noticia de que el ambicioso proyecto del Inter Miami liderado por Lionel Messi busca dar un nuevo golpe sobre la mesa al intentar el fichaje de Casemiro para la próxima ventana de verano. El mediocampista brasileño llegaría libre ya que abandonará el club inglés a final de la presente temporada.
El Corinthians anunció este viernes la contratación del centrocampista marroquí Zakaria Labyad, que llega al club brasileño con la recomendación de Memphis Depay, con quien ya compartió vestuario en el PSV neerlandés. Labyad, nacido en Países Bajos hace 32 años, jugaba actualmente en el DL Yingbo de la liga china.
Pese a las especulaciones que relacionan a Dominik Szoboszlai con el Real Madrid, el Liverpool no planea traspasar al que está siendo su mejor jugador este curso. Un fichaje que se le escapa al equipo madrileño. Por el contrario, el club 'red' avanza en las negociaciones para que el medio húngaro, de 25 años, renueve su contrato.
El Inter de Milán ha puesto sus radares sobre Alejandro Balde para reforzar su carril izquierdo. La entidad italiana busca aprovechar la proyección del joven defensor del Barcelona, quien a sus 22 años se ha consolidado como una pieza de gran valor. Sin embargo, el equipo neroazzurro no está solo en esta carrera, ya que el Manchester United aparece como otro interesado.
Malick Fofana vuelve a aparecer en la agenda del Barcelona como una apuesta estratégica de futuro. Según cuenta Mundo Deportivo, el Barça valora su desborde, su velocidad y su capacidad para jugar a pierna cambiada desde el costado izquierdo. Con apenas 20 años, el atacante Olympique de Lyon ya ha sido internacional absoluto con Bélgica. Ha disputado cinco partidos y ha marcado un gol, señales claras de su irrupción en la élite.
Según informa la prensa de Brasil, Los Ángeles Galaxy está monitorizando la situación de Philippe Coutinho tras acordar el centrocampista brasileño una rescisión de su contrato con el Vasco da Gama debido a críticas de su propia afición hacia él. Ahora, el ex del Barcelona está disponible en el mercado como agente libre.
Noticia de impacto en el fútbol europeo tras conocerse que Kylian Mbappé ha sugerido al Real Madrid realizar el fichaje de Michael Olise. Esta recomendación surge tras el nivel estratosférico mostrado por el extremo del Bayern Múnich, quien se ha consolidado como una de las figuras mundiales actuales. El ariete galo visualiza un ataque de ensueño donde su compatriota se integre junto a Vinícius Jr para conformar una delantera que atemorice a todo el continente.
¡Bombazo del Barça! En Argentina, el periodista Hugo Balassone reveló en Radio La Red que "Julián Álvarez va a jugar en el Barcelona. Su ciclo en el Atlético de Madrid está cumplido. Esto lo puedo confirmar, después del Mundial va a jugar para mí en uno de los mejores equipos del mundo", dijo sobre el futuro del delantero argentino.
El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, ha dejado entrever este viernes que podría haber mantenido contactos con el Atlético de Madrid para abordar el fichaje del delantero argentino Julián Álvarez en el caso de resultar vencedor en las elecciones.
El FC Barcelona ya planifica el fichaje de un delantero centro de primer nivel para la próxima temporada. En plenas elecciones electorales, varios candidatos a la presidencia mueven ficha para presentar un golpe de efecto que refuerce el ataque azulgrana. En los últimos días han emergido tres nombres con fuerza: Dusan Vlahovic, Darwin Núñez y Harry Kane. Tres escenarios distintos, pero con un objetivo común: devolver al Barça la pegada diferencial.
Ante la inminente salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid, Darwin Núñez se ha convertido en uno de los nombres que maneja el club colchonero para potenciar su ataque el próximo verano. El delantero uruguayo, actualmente en el Al Hilal, no atraviesa su mejor momento en Arabia Saudí y contempla seriamente un cambio de escenario.
Joaquín Panichelli, joven delantero argentino del Racing Estrasburgo y que la está rompiendo en la Ligue 1 de Francia, se ha convertido en el gran deseo del Cholo Simeone para el Atlético de Madrid en caso de que Julián Álvarez o Alexander Sorloth se marchen, según información del programa El Chiringuito.
Michael Carrick, actual técnico interino del Manchester United, reconoció que quiere conseguir prolongar su etapa al frente del equipo después de sumar 13 puntos de 15 posibles. "Para mí, es el trabajo definitivo. Estoy disfrutando mucho y me encanta lo que hago. Soy un afortunado y me siento un afortunado. Estoy aquí para hacer un trabajo ahora y para tener éxito con el equipo", apuntó.