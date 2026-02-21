Horóscopo de hoy, 21 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal

Recuperarás el diálogo y el optimismo este fin de semana. Ánimo.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril).La comida será el centro del día y el disfrute en todos los sentidos. Te sentirás muy cómodo con la compañía elegida y especialmente satisfecho con los manjares. Un día perfecto en el que triunfarás también en el amor.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tu propensión al humor te ha procurado numerosas amistades, pero tendrás que controlar el tipo de bromas que haces a determinadas personas, porque hay ambientes que no son proclives a ellas. Un poco de tacto.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las malas vibraciones con alguien de tu entorno pueden salirte más caras de lo que imaginas. La testarudez de esa persona y tu falta de comprensión harán que el diálogo sea hoy imposible. Procura no ahondar más en el motivo de la discordia y deja pasar el tiempo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). El romanticismo es positivo para una relación, siempre que no se convierta en algo enfermizo y que lleve al olvido de ciertas obligaciones por parte de la pareja. Los más jóvenes de este signo pueden caer en algunos errores.
LEO (23 julio - 22 agosto). Desaparecerá esa sensación de inestabilidad que te hacía estancarte en otros momentos de tu vida y verás todos tus objetivos mucho más claros, sobre todo la forma de conseguirlos y de sentirte mejor contigo mismo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Las relaciones con los más mayores de la familia van a terminar por agotarte y por hacerte sentir responsable de todo lo que pasa a tu alrededor. Verás difícil librarte de la presión y tendrás que hacerlo de forma drástica: desaparecer durante unas horas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los celos profesionales pueden traerte por la calle de la amargura, porque posiblemente haya alguien que es el favorito sin merecerlo. Un poco de calma, porque al final este tipo de gente queda al descubierto y tus capacidades brillarán el doble.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Muestras una actitud demasiado generosa con la familia y debes pensar un poco más en ti mismo. Tus relaciones sentimentales se refuerzan y se enriquecen cada día. Tu estado emocional pasa por momentos muy especiales que quieres compartir.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Vivirás en estos días momentos que te conectan con tu tiempo pasado que, aunque no siempre fue feliz, como reza la frase hecha, sí está lleno de buenas experiencias, que te apetecerá retomar para olvidarte totalmente de las malas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu jornada estará presidida hoy por los sentimientos, ya sea con tu pareja o con los amigos, ya que un cúmulo de circunstancias hará que te acerques más de lo que imaginabas a las zonas más íntimas de las personas que te importan.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tu rectitud con respecto a las personas que te rodean te puede ocasionar algún problema de comprensión. Trata de ponerte en el lugar de los demás; tu habitual empatía parece haberse ido definitivamente. Recuperarás el diálogo y el optimismo.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Día muy propicio para el deporte y las actividades al aire libre que canalizarán tu energía y despejarán tu mente, que últimamente debería estar más en forma ante los retos profesionales que llegarán en breve. No te confíes.