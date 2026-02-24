"Sirvió hasta el último momento con una sonrisa": Consternación por muerte de la hermana Lisseth

Lisseth Daniela Reyes Vallecillo murió este martes 24 de febrero en El Progreso, Yoro, luego de estar varios días con un estado de salud delicado.
Hace unos días, sus familiares habían usado las redes sociales para recaudar fondos que servirían para sus tratamientos oncológicos.
Según se constataba en la última recaudación que se hizo el 11 de febrero, Lisseth estaba siendo tratada de cáncer de mama.
"Honramos la vida de quien dejó amor, fe y una huella que el tiempo no podrá borrar", escribió la iglesia de Cristo Ebenezer Ghibbore, de donde era miembro.
Se informó que su sepelió se llevará a cabo este miércoles, mientras su servicio memorial será en la funeraria Amor Eterno, en el bulevar Helena Kulman.
"Su ausencia duele, pero su legado permanece vivo en cada corazón que fue alcanzado por su vida. Hoy permanecemos unidos, confiando en el consuelo y la esperanza que solo Dios puede dar", agregó la iglesia.
"Hasta pronto Lisseth Reyes, nunca esperamos esto, que pronto se nos iba a ir. Gracias por todo, por sus palabras, por sus sonrisas, por sus consejos; siempre la recordaré con esa sonrisa que nos daba siempre ", escribió Alicia Rivera.
Mercedes Cedillo recordó que "Las victorias no siempre son como las esperamos; ahora, mientras nosotros lloramos su partida, el cielo se regocija por recibirla y eso es suficiente. Está lucha ella ya la terminó, pero no estuvo sola; también fue de su familia, mía, de sus amigos, sus hermanos en Cristo y de los que nos apoyaron porque en algún momento enfrentaron al cáncer".
"Gracias doy a Dios por su bondad y misericordia, porque la vida de la hna. Lisseth Reyes nos deja el legado de servir hasta el último momento con una gran sonrisa", agregó.
"Todos la recordaremos como lo que ella era: un ángel enviado del cielo para enseñarnos a amar, a abrazar. La extrañaremos demasiado, pero damos gracias por el tiempo que nos la prestó. Descanse ahora, mi amada Lisseth, en los brazos de papito Dios", apuntó Patty Amaya.