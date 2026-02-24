¿Devoción o protección? Estos son los santos que hallaron en la casa de El Mencho

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), muchos detalles de su vida privada han salido a la luz, entre ellos la fe que profesaba.
El líder del Cartel Jalisco Nueva Generacion fue abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo militar que también dejó varios presuntos integrantes del grupo criminal y agentes policiales muertos, además de otros heridos.
La vivienda intervenida era una cabaña de dos niveles, construida en ladrillo y situada en una zona boscosa de difícil acceso. El entorno ofrecía privacidad y control visual de los alrededores.
Para ingresar, los elementos de seguridad forzaron la puerta principal de madera tras confirmar la presencia del capo en el interior. Según los reportes, al notar el despliegue, huyó hacia unos matorrales cercanos.
Fue en el registro del inmueble donde surgieron hallazgos que llamaron la atención. En uno de los espacios interiores se encontró un altar religioso cuidadosamente instalado.
El altar incluía imágenes de la Virgen María, una imagen de Cristo y figuras de varios santos, colocadas de forma visible dentro de la cabaña.
Las imagénes de santos no solo estaban en su altar religioso, en el patio de su residencia también fueron encontrados una imagen de la Virgen de Guadalupe, advocación de la Virgen María, patrona de México, y de San Judas Tadeo.
La presencia reiterada de iconografía católica en distintos puntos de la propiedad ha llevado a especular sobre la fe que profesaba el líder criminal.
En contraste con su historial violento, los objetos religiosos sugieren una dimensión espiritual que contrasta con la imagen pública que lo rodeó durante años.
En la cocina y el comedor también se hallaron frutas y verduras frescas, lo que indicaría que la residencia no era solo un escondite temporal, sino un espacio utilizado con frecuencia.
También fueron encontrados medicamentos, anteriormente se dio a conocer que El Mencho padxcía de diábetes.
Mientras tanto, las autoridades confirmaron que el enfrentamiento se produjo luego de que militares fueran atacados y respondieran a la agresión. Parte del grupo murió en el lugar y otros fallecieron durante su traslado aéreo.