70 muertos: el costo de darle de baja a El Mencho, ¿qué pasó con la mujer que lo acompañaba?

El Gobierno de México indicó que Estados Unidos colaboró con información que ayudó a localizar a El Mencho, pero el operativo se hizo con efectivos 100 por ciento mexicanos. Acá los detalles de la operación que terminó con la baja de uno de los capos más sanguinarios del mundo.
Inteligencia militar logró ubicar al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación tras seguir a una de sus parejas sentimentales, quien se reunió con él en una cabaña boscosa de Tapalpa el 20 de febrero.
La persona que acompañaba a El Mencho era Guadalupe Moreno Carrillo, de quien no hay historial.
El domingo por la mañana, elementos de Fuerzas Especiales y la Guardia Nacional ejecutaron un cerco de seguridad en este club campestre en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco.
El lugar estaba lleno de vegetación e incluso con muchos santos dentro y fuera.
Cuando los elementos del ejército fueron detectados, el círculo de escoltas de "El Mencho" abrió fuego para cubrir su huida hacia la maleza.
Se registró un combate intenso donde un helicóptero militar fue impactado y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.
En la refriega, ocho escoltas murieron y el capo resultó gravemente herido.
"El Mencho" fue capturado con vida, pero herido de gravedad. Falleció junto a dos de sus escoltas durante el traslado aéreo hacia un hospital en Jalisco.
El periodista Carlos Loret de Mola indicó a través de sus redes sociales que en total
En un inicio, las autoridades buscaban sacar el cuerpo de El Mencho con rumbo a Morelia, pero al confirmarse su muerte, decidieron llevarlo al Distrito Federal.
El periodista mexicano Carlos Loret de Mola indicó que el total de muertos de esta operación fue de 70 personas muertas.
27 de los fallecidos eran elementos del ejército; el estado honró a sus muertos y los catalogó ¨héroes", por entregar su vida al servir a la patria.
Loret de Mola indicó que con esta enorme cifra de muertos, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, "entierra la frase "abrazos, no balazos".
“Hay información que se comparte, incluso es información que Estados Unidos nos brinda a nosotros, nosotros también brindamos información a Estados Unidos, y el respeto a nuestra soberanía que siempre se ha mantenido y el día de ayer se mantuvo”, afirmó la mandataria, quien dijo que en el operativo participaron solo elementos de su país.
La Fiscalía General de la República (FGR) identificó el cuerpo de alias "El Mencho", tras un análisis forense, así como los de las otras dos personas de su "círculo de seguridad" que también murieron en el operativo.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no precisó cuándo sería la eventual entrega del cuerpo del narcotraficante a sus familiares ni en qué circunstancias.
Asimismo, precisó que en los sucesos ocurridos en el estado de Jalisco también murió una mujer, pero no es Guadalupe, la mujer que acompañaba a El Mencho. Ella está viva, según informan medios locales.