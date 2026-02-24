Así era el oscuro nido donde El Mencho se ocultaba junto a su pareja

El nombre que trascendió en reportes de inteligencia es el de Guadalupe Moreno Carrillo, señalada en documentos filtrados en 2022 como presunta pareja actual del jefe del CJNG, luego de su aparente separación de Rosalinda González Valencia. Las autoridades no han confirmado públicamente su papel dentro de la estructura criminal, aunque mantienen abierta su búsqueda.