Así era el oscuro nido donde El Mencho se ocultaba junto a su pareja

El exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club, en Jalisco, fue el último refugio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien utilizaba el lugar como punto de descanso y escondite estratégico.
La residencia, una cabaña de dos pisos construida en ladrillo, estaba ubicada en una zona boscosa y de acceso restringido. El inmueble contaba con cuatro habitaciones y amplios espacios interiores, acordes con el carácter exclusivo del complejo residencial.
De acuerdo con reportes difundidos tras el operativo, militares forzaron la chapa de la puerta principal de madera para ingresar al inmueble, luego de confirmar la presencia del líder criminal en el lugar.
Al detectar la movilización de las fuerzas federales, Oseguera Cervantes huyó de la vivienda y se internó entre los matorrales cercanos, donde posteriormente fue localizado por los efectivos de seguridad.
En el interior de la casa, las autoridades encontraron diversos objetos personales y medicamentos. Entre ellos figuraba Tationil Plus, un fármaco utilizado como agente terapéutico complementario en casos de insuficiencia renal, padecimiento que presuntamente afectaba al jefe del CJNG.
Fotografías recopiladas por el periódico mexicano El Universal muestran que la vivienda se encontraba en aparente desorden, con medicamentos distribuidos en distintas áreas y objetos personales a la vista.
También fue localizado un altar religioso con oraciones dedicadas a la Virgen María, una imagen de Cristo y figuras de varios santos, colocado en uno de los espacios interiores de la cabaña.
En el área de cocina y comedor se observaron múltiples verduras y frutas, lo que indicaría que el inmueble era utilizado de manera frecuente y no solo como punto de paso.
La ubicación del capo en este exclusivo fraccionamiento fue resultado de meses de seguimiento e intercambio de información entre autoridades de México y Estados Unidos.
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa de México, explicó en conferencia presidencial que el operativo derivó de un proceso de inteligencia “muy complicado”, en el que se vigiló la red de contactos del líder criminal.
Según el funcionario, la visita de una mujer identificada como su presunta pareja sentimental, quien abandonó el complejo un día antes del despliegue militar, ayudó a confirmar su presencia en Tapalpa.
El nombre que trascendió en reportes de inteligencia es el de Guadalupe Moreno Carrillo, señalada en documentos filtrados en 2022 como presunta pareja actual del jefe del CJNG, luego de su aparente separación de Rosalinda González Valencia. Las autoridades no han confirmado públicamente su papel dentro de la estructura criminal, aunque mantienen abierta su búsqueda.