Blanca Palacios viajó a Guatemala para ver a su novio y fue asesinada

La joven salvadoreña Blanca Saraí Palacios, de 25 años, fue asesinada en Guatemala luego de viajar desde El Salvador para reunirse con su pareja sentimental, en un hecho que ha causado conmoción.
De acuerdo con información de medios guatemaltecos, la joven salió de su país con destino a la Ciudad de Guatemala, donde tenía previsto encontrarse con su novio para compartir el pasado 14 de febrero, Día de San Valentín.
Familiares indicaron que perdieron comunicación con Blanca Saraí pocas horas después de su llegada al territorio guatemalteco, situación que generó preocupación en sus parientes.
Ese mismo día, socorristas reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el sector del Anillo Periférico, quien presentaba múltiples heridas provocadas por arma de fuego.
Debido a que la víctima no portaba documentos personales, inicialmente permaneció como desconocida mientras las autoridades iniciaban las diligencias correspondientes para establecer su identidad.
El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde días después familiares viajaron desde El Salvador y confirmaron que se trataba de Blanca Saraí Palacios.
Según las primeras investigaciones, la joven habría sido vista por última vez en compañía de un ciudadano guatemalteco, presuntamente su pareja sentimental, quien ahora figura como persona de interés dentro del proceso investigativo.
El caso es investigado por el Ministerio Público de Guatemala, que lleva a cabo análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y peritajes forenses para esclarecer las circunstancias del crimen.
Tras su desaparición, familiares activaron la Alerta Isabel Claudina, mecanismo utilizado en Guatemala para la búsqueda inmediata de mujeres reportadas como desaparecidas.
El asesinato ha generado indignación en redes sociales y llamados de justicia por parte de familiares y colectivos ciudadanos, quienes exigen que el crimen no quede impune y que se identifique y capture a los responsables de la muerte de la joven salvadoreña, quien era maestra en su país.