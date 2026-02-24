El error que delató a El Mencho y selló su destino

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), estuvo precedida por meses de seguimiento e intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos.
Sin embargo, un movimiento en su entorno más cercano terminó por confirmar su ubicación: la visita de una mujer identificada como su presunta pareja sentimental.
De acuerdo con lo expuesto por Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa de México, durante la conferencia presidencial, el operativo fue resultado de un proceso de inteligencia “muy complicado” en el que se vigiló la red de contactos del capo, con información proporcionada por Estados Unidos.
El seguimiento permitió ubicarlo en una propiedad en Tapalpa, Jalisco, considerado bastión histórico del CJNG. Según reportes oficiales, un día antes del despliegue militar, una mujer cercana a Oseguera Cervantes abandonó el complejo donde este permanecía resguardado con su círculo de seguridad.
Tras confirmar que el líder criminal seguía en el inmueble, las fuerzas armadas decidieron ejecutar la operación para capturarlo.
El nombre que trascendió en reportes de inteligencia es el de Guadalupe Moreno Carrillo, señalada en documentos filtrados en 2022 como presunta pareja actual del jefe del CJNG, luego de su aparente separación de Rosalinda González Valencia. Las autoridades no han confirmado públicamente su papel dentro de la estructura criminal, aunque mantienen abierta su búsqueda.
El despliegue fue encabezado por el Ejército mexicano, con apoyo de la Guardia Nacional, fuerzas especiales, seis helicópteros y varios aviones. El objetivo, según Trevilla Trejo, era “obtener la sorpresa y tener la iniciativa”.
Al detectar la presencia militar, el grupo armado que custodiaba al capo abrió fuego en un ataque calificado como “muy violento”. Ocho presuntos integrantes del CJNG murieron y tres militares resultaron heridos.
Tras el primer intercambio, Oseguera Cervantes huyó junto a dos escoltas hacia una zona boscosa. Las fuerzas federales establecieron un cerco para impedir su escape.
En el segundo enfrentamiento, un helicóptero del Ejército recibió un disparo que lo obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación cercana.
Finalmente, los militares repelieron la agresión e hirieron a El Mencho y a dos de sus escoltas. Durante el operativo fueron incautadas numerosas armas, entre ellas lanzacohetes RPG de diseño ruso, el mismo modelo utilizado en 2015 en el derribo de un helicóptero militar que dejó siete soldados muertos.
El líder del CJNG fue detenido con vida y trasladado a un centro médico en Morelia, Michoacán. No obstante, falleció durante el trayecto debido a la gravedad de sus heridas, informó el secretario de la Defensa.
Su muerte puso fin a más de una década de persecución contra uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas continúan la búsqueda de la mujer identificada como parte de su entorno cercano, cuyo desplazamiento previo al operativo resultó clave para ubicar al jefe del CJNG tras años de permanecer oculto en zonas montañosas entre Jalisco, Michoacán y Colima.