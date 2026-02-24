Karim Qubain busca consolidar agenda de inversión en la CCIC

San Pedro Sula, Honduras

El empresario Karim Qubain busca ser reelecto como presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), asegurando que su próximo período será determinante para trabajar junto al gobierno en una agenda orientada a la inversión.

Los afiliados están convocados este miércoles 25 de febrero a la Asamblea General 2026 en Expocentro, donde se elegirán a nueve miembros de la Junta Directiva; para cada cargo se inscribió un único candidato.

En una conversación con LA PRENSA, Qubain dice que la agenda para su próximo período seguirá orientada también a la generación de empleo y el fortalecimiento empresarial, especialmente de la micro, pequeña y mediana empresa, que representa el 80 % de la membresía de la institución.

¿Cómo resume estos primeros dos años al frente de la CCIC?

Han sido dos años de desafíos importantes, pero también de consolidación institucional. Nos tocó gestionar en un entorno económico complejo y en un año electoral que exigió prudencia y firmeza. Hoy puedo decir con satisfacción que tenemos una Cámara más moderna, financieramente sólida y con mayor incidencia nacional e internacional. Fortalecimos servicios e infraestructura; además, contribuimos al fortalecimiento y apoyo de la pequeña empresa a través de nuestros programas de fortalecimiento empresarial y el Bazar del Sábado.

¿Cuáles fueron los principales retos?

El principal reto fue mantener estabilidad y confianza en momentos de alta sensibilidad nacional; en un contexto electoral, el sector empresarial necesita certidumbre, reglas claras y diálogo permanente. También fue clave proteger la operatividad de las empresas, especialmente de las micro y pequeñas, que suelen ser las más vulnerables ante cambios regulatorios o económicos.

Uno de los proyectos más visibles ha sido el Portal Empresarial. ¿Qué impacto ha tenido?

El Portal Empresarial es uno de los logros más significativos. Lo hemos convertido en un centro de servicios públicos descentralizados, lo que llevó a ampliar el primer nivel de nuestro edificio corporativo. Hoy contamos con 18 ventanillas de instituciones del Gobierno operando dentro de la Cámara. Solo en 2025 se atendieron más de 70 mil trámites. Esto significa menos costos, menos tiempo perdido y mayor competitividad para las empresas. El Gobierno solo asigna al personal y la CCIC les proporciona el espacio, los servicios como energía, internet y otros sin ningún cobro. Es un modelo exitoso de articulación público-privada que ya es referencia para otras organizaciones empresariales internacionales.

La CCIC también ha ganado reconocimiento internacional. ¿Qué significa eso para la institución?

Significa que el trabajo institucional que se realiza desde Honduras está siendo observado y valorado a nivel global. La CCIC es la única Cámara de Comercio de Honduras miembro de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París. En octubre de 2025, fuimos distinguidos por su Consejo Mundial de Cámaras como “Chamber of the Month”, un reconocimiento que posiciona a la institución como referente en innovación, fortalecimiento de servicios empresariales y transparencia. Asimismo, recibimos un Distinguished Appreciation Certificate por parte de la Embajada de los Estados Unidos y el U.S. Commercial Service, en reconocimiento a la sólida alianza para atender los desafíos de empresas estadounidenses que operan en el país. En lo personal, recibí el Premio Gusi Internacional de la Paz, la máxima condecoración otorgada en Asia, en reconocimiento a una trayectoria vinculada al diálogo, el desarrollo y el progreso social. Más que un reconocimiento individual, lo interpreto como un reconocimiento al liderazgo gremial que hemos impulsado desde la Cámara. A nivel nacional, la CCIC cuenta con el sello de Gremio Socialmente Responsable otorgado por Fundahrse y ha impulsado iniciativas ambientales como su vivero y la instalación de paneles solares.

Usted busca la reelección. ¿Cuál será la prioridad en estos próximos dos años?

La consolidación. No partimos de cero. Tenemos bases firmes. Ahora debemos profundizar para seguir fortaleciendo el ecosistema empresarial, ampliar servicios, impulsar más encadenamientos productivos y seguir apoyando a las mipymes y emprendedores. También queremos continuar posicionando a la zona norte como eje estratégico de inversión nacional e internacional y trabajar con el Gobierno para que el país sea más competitivo para atraer inversión extranjera e incentivar a los empresarios locales que siempre están creyendo e invirtiendo en Honduras. La CCIC está también para incidir con fuerza en la agenda económica del país. En el plano interno, uno de los proyectos prioritarios será la construcción de Plaza Expocentro, orientada a fortalecer la sostenibilidad financiera de la institución.

¿Cómo vislumbran la relación con el actual Gobierno?

Vemos con optimismo las señales de apertura al diálogo del presidente Nasry Asfura. Alegres porque está dándole atención a la zona norte, que es motor económico del país. Desde la CCIC mantendremos una relación de diálogo, responsable yconstructiva. Nuestro enfoque no es político, es económico y de desarrollo, porque creemos que cuando el sector público y el sector privado trabajan en conjunto, el país avanza con mayor firmeza, y confiamos en que avanzaremos con el presidente Asfura en beneficio de los hondureños.

¿Cuál es su mensaje final a los empresarios hondureños?

Que sigamos creyendo en Honduras. El desarrollo no es tarea de un solo sector. Requiere confianza, inversión, innovación y unidad. Requiere que trabajemos unidos, sector público y privado. La empresa privada es motor de la fuerza económica y el progreso social; desde la CCIC seguiremos trabajando para que existan mejores condiciones para invertir, generar empleo y construir un país con más oportunidades para todos.

Creemos en Honduras y trabajaremos con el nuevo Gobierno, desde una posición constructiva y responsable, para atraer inversión, fortalecer a nuestros empresarios, impulsar a los emprendedores y generar más empleo.

¿Cómo serán los próximos dos años?

Los próximos dos años serán de consolidación y de nuevos pasos estratégicos para seguir fortaleciendo el ecosistema empresarial de la zona norte. En la CCIC no trabajamos desde afinidades políticas, sino desde responsabilidades institucionales. Los esperamos a partir de las 7:30 am hasta las 5:00 pm; los afiliados a la CCIC podrán participar del proceso de elección, posteriormente de la Asamblea General 2026.