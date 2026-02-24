Presentan iniciativa para derogar varios artículos del decreto de amnistía política

Tegucigalpa, Honduras

La vicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras, Lissi Cano, presentó una iniciativa de ley para derogar varios artículos del decreto 04-2022, mediante el cual se otorgó una amnistía general en febrero de 2022. El proyecto plantea derogar los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 de la denominada Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de febrero de ese año.

Asimismo, propone dejar sin valor y efecto las cartas de libertad otorgadas a las personas beneficiadas con dicha amnistía, así como ordenar a jueces y tribunales revisar de oficio los procesos penales en los que se haya aplicado el beneficio. La iniciativa establece que los expedientes archivados en el Ministerio Público de Honduras, juzgados y tribunales, relacionados con los delitos contemplados en el decreto, deberán reactivarse para continuar con su judicialización, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. También señala que el Ministerio Público estará obligado a ejercer la acción penal en estos casos, independientemente de que las víctimas actúen como acusadores privados. En la exposición de motivos, Cano argumentó que la amnistía aprobada en 2022 fue amplia e incondicional, y que incluyó delitos más allá de los políticos y conexos, abarcando conductas relacionadas con la integridad física, la propiedad, la fe pública y otros ilícitos. La diputada sostuvo que, a su criterio, la normativa representó un retroceso en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, al haber permitido la liberación y el cierre de procesos judiciales. El proyecto turnado a la comisión de dictamen que preside el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez deberá presentar el dictamen durante la sesión del miércoles según informó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Beneficiados conocidos