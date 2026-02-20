¿Qué cambiará con una nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial?

Tegucigalpa, Honduras

El proyecto de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial comenzará a socializarse desde el 23 de febrero con distintos sectores de la sociedad, empresa privada, centrales obreras y universidades, entre otros, con el fin de explicar el alcance y contenido del proyecto. El martes 17 de febrero, la comisión de dictamen en el Congreso Nacional elaboró un cronograma de reuniones que iniciará con la dirigencia de las diferentes centrales obreras del país.

Posteriormente, la jornada continuará con la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT). También se analiza extender el proceso a otras cámaras de comercio en zonas industrializadas. El proyecto de ley será presentado además en los campus universitarios más grandes del país, comenzando con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), así como en otras instituciones de educación superior con amplia población estudiantil. Jorge Cálix, presidente de la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional, explicó que la intención es que la iniciativa sea ampliamente discutida con los sectores involucrados, especialmente con los generadores de empleo y con personas interesadas en trabajar bajo la modalidad de medio tiempo. "El único objetivo es que podamos tener oportunidades laborales para jóvenes, mujeres, madres solteras, para sectores particulares como la industria de la maquila, que está concentrada mayoritariamente en Cortés, la industria turística, la industria en chimenea, en donde hay días que son 'muertos' para la industria turística y que no se requiere tener empleados, pero hay días que son cargados y están llenos de trabajo", manifestó Jorge Cálix. Añadió que uno de los propósitos es permitir que jóvenes en edad estudiantil puedan trabajar sin abandonar sus estudios, especialmente universitarios, y que la normativa también represente un incentivo para la inversión privada.

Diferencias con la ley derogada

Aún sin conocerse el texto final del proyecto, han surgido interrogantes sobre las diferencias con la normativa aprobada durante la administración de Juan Orlando Hernández y posteriormente derogada en el gobierno de Xiomara Castro. “Hay una diferencia sustancial. El proyecto de ley aprobado en su momento por la administración nacionalista de Juan Orlando no le respetaba derechos a los trabajadores, por ejemplo, la permanencia laboral, y sirvió para cometer abusos; los empleados permanentes de las empresas eran despedidos y recontratados bajo la modalidad de empleo por hora”, precisó Cálix. Según el congresista, esas prácticas generaron rechazo en el sector laboral, especialmente entre jóvenes que iniciaban su primera experiencia de trabajo.