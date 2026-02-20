  1. Inicio
  2. · Honduras

USA y Honduras exploran nuevas oportunidades de cooperación energética

La representación diplomática estadounidense señaló que el fortalecimiento del sector energético es clave para promover el crecimiento económico.

USA y Honduras exploran nuevas oportunidades de cooperación energética

La encargada de Negocios de Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey, se reunió este viernes con el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, en Tegucigalpa.

Fotografía: Embajada de EEUU en Honduras / X
TEGUCIGALPA

La encargada de Negocios de Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey, sostuvo este viernes una reunión con el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, como parte de los encuentros que mantiene con los nuevos funcionarios del Gobierno del presidente Nasry Asfura.

Durante la reunión, ambas autoridades dialogaron sobre las prioridades del sector energético y analizaron oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral entre Honduras y Estados Unidos.

Presidente Asfura convoca a su primer Consejo de Ministros

El encuentro permitió intercambiar ideas sobre el desarrollo del sistema energético y la importancia de impulsar acciones conjuntas orientadas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sector.

Estados Unidos reiteró su compromiso de continuar trabajando junto a Honduras para impulsar un sector energético más sólido, destacando los beneficios que esta cooperación representa para ambas naciones.

La representación diplomática estadounidense señaló que el fortalecimiento del sector energético es clave para promover el crecimiento económico, la inversión y la seguridad energética en la región.

Estas reuniones forman parte del acercamiento entre ambos países para consolidar alianzas estratégicas y avanzar en iniciativas que contribuyan al desarrollo energético y al bienestar común.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias