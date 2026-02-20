USA y Honduras exploran nuevas oportunidades de cooperación energética

TEGUCIGALPA

La encargada de Negocios de Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey, sostuvo este viernes una reunión con el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, como parte de los encuentros que mantiene con los nuevos funcionarios del Gobierno del presidente Nasry Asfura. Durante la reunión, ambas autoridades dialogaron sobre las prioridades del sector energético y analizaron oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral entre Honduras y Estados Unidos.

El encuentro permitió intercambiar ideas sobre el desarrollo del sistema energético y la importancia de impulsar acciones conjuntas orientadas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sector. Estados Unidos reiteró su compromiso de continuar trabajando junto a Honduras para impulsar un sector energético más sólido, destacando los beneficios que esta cooperación representa para ambas naciones.