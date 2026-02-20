Presidente Asfura convoca a su primer Consejo de Ministros

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La reunión está prevista para efectuarse entre el martes 24 y miércoles 25 de febrero y contará con la participación de más de 80 altos funcionarios que han sido designados hasta ahora dentro del gabinete gubernamental.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, realizará la próxima semana su primer Consejo de Ministros en Casa de Gobierno, encuentro en el que se discutirá como tema central la eliminación o fusión de al menos 38 instituciones estatales.

La convocatoria oficial será enviada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, mientras que la agenda de trabajo será trasladada a los funcionarios por medio del secretario privado del mandatario, Luis Castro.

Fue el propio gobernante quien confirmó la realización del encuentro y adelantó los objetivos principales del mismo. “Entre martes y miércoles, donde vamos a aprobar la reducción del gobierno, probablemente 20 instituciones las vamos a reducir o cerrar porque no podemos gastar el dinero que no tenemos”, manifestó.

Además de la reestructuración estatal, el Consejo de Ministros abordará otros temas prioritarios, entre ellos la actual visita del Fondo Monetario Internacional (FMI), el programa nacional de bacheo, la emergencia nacional en salud y distintos asuntos administrativos del Ejecutivo.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

El titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules, explicó previamente uno de los objetivos financieros de la medida.

“Uno de los temas en el próximo Consejo de Ministros será la disminución del aparato estatal para poder lograr un ahorro sustancial que va a rondar entre los 10 y 15 mil millones de lempiras, un ahorro que no necesariamente va a reflejar una disminución en el presupuesto porque esos recursos se van a redireccionar para utilizarlos en pasivo laboral, pago de deuda y otros compromisos que tiene el Estado”, acotó.

Dentro de la agenda también figura la reformulación del Presupuesto General de la República, proceso que será analizado durante esta primera sesión de trabajo del gabinete tras la toma de posesión presidencial realizada el pasado 27 de enero.