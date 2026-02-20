Condepor confirma cambio de colores en las sillas de Sombra Centro del Estadio Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

"Vamos a cambiar los colores, eso es lo primero que se va a hacer. Creo que será con los colores de la Bandera Nacional. Aclaramos que los asientos serán pintados, si los cambiamos se pierde la garantía", dijo Valdez en entrevista a Deportes Kairos.

El funcionario detalló que la nueva administración ha considerado darle un nuevo rostro al coloso capitalino, señalando que pintarán los asientos con los colores de la Bandera de Honduras y que evitarán cambiar las butacas para no perder la garantía.

El subcomisionado de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación ( Condepor ), Vinicio Valdez, anunció que próximamente cambiará el color de las sillas recién instaladas en el sector de Sombra Centro en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Sobre el inicio de los trabajos de pintura en el estadio, el subcomisionado de Condepor señaló que están en búsqueda de patrocinadores que se encarguen de cambiar los colores de las sillas.

"Eso depende de cuándo se nos empezará a hacer las transferencias, la cantidad es un poco alta, pero igual estamos viendo con unos patrocinadores que están muy interesados ​​en poder colaborar con este pintado de las sillas", detalló.

Polémica por el color de las sillas.

La inauguración del sector de Sombra Centro del Estadio Nacional estuvo acompañada de la polémica a raíz de que las butacas tuvieran los colores amarillo, azul, rojo y negro.

En redes sociales surgieron muchas especulaciones sobre las nuevas sillas, hasta el punto de que algunos usuarios sugirieron que se trataba de la bandera de Venezuela. Ante esta situación, el excomisionado Mario Moncada aclaró que las graderías eran un homenaje a la guacamaya, ave nacional de Honduras.

“Es por el ave nacional, patrimonio cultural desde 1993. Ara Macao ya que así se llamaron los eventos deportivos que hicimos desde el año 2022 en honor a nuestra ave nacional”, declaró Moncada a Diario La Prensa poco antes de dejar el cargo.