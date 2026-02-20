Real España vs UPN, EN VIVO hoy, hora y dónde ver: ¡La Máquina a reponerse!

San Pedro Sula, Honduras.

Real España buscará hoy limpiar su imagen contra los Lobos de la UPNFM en el estadio Morazán, ese mismo escenario donde el martes sufrió una humillante paliza frente a Los Angeles FC (1-6) en la Copa de Campeones de la Concacaf.

La Máquina se mide con los Lobos en la séptima jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras con la necesidad de recuperar la confianza en el ámbito doméstico, después de que el abultado resultado internacional lo dejara prácticamente sin opciones de trascender en el certamen regional.

Pese al desgaste físico derivado de la Concachampions, el Real España apuesta por sumar tres puntos que lo afiancen en la cima de la tabla de posiciones y prolongar su condición de invicto, una distinción que comparte únicamente con el Motagua y el Victoria, antes de viajar a territorio estadounidense para encarar el partido de vuelta.

De los seis partidos disputados hasta ahora, Real España acumula cuatro triunfos y dos empates, con un registro de diez goles a favor y cinco en contra. Es líder con 14 puntos, cinco de ventaja de su más cercano perseguidor, el Motagua y a seis del Olancho FC y Olimpia.

El puesto de Jeaustin Campos quedó en entredicho luego de la sonrojante derrota, una de las peores que ha sufrido el Real España como local en competiciones internacionales. El duelo de vuelta ante Los Angele FC será el próximo martes a las 9.00 PM en Estados Unidos.

El partido entre Real España y Lobos de la UPN comenzará a las 7.00 de la noche y se podrá ver en vivo por Deportes TVC. También pueden seguir todos los detalles en WWW.LAPRENSA.HN.