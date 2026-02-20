Esperando la trocha del segundo anillo se quedaron los sampedranos

Con los colochos hechos se quedaron los sampedranos esperando la habilitación del proyecto de pavimentación de la trocha oeste del Segundo Anillo desde la 4 hasta el bulevar de la 33 calle.
Se han anunciado varias fechas para habilitar el proyecto que comenzó en octubre del 2025, luego de que la Corporación Municipal licitara la repavimentación del tramo, retirando la capa asfáltica existente para colocar concreto hidráulico.
Es un proyecto que cuesta 89,777,427.91 lempiras y es una inversión con fondos cien por ciento municipales, ha asegurado el alcalde en reiteradas ocasiones.
La entrega se ha venido realizando por etapas, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular y avanzar en la modernización de esta vía, que está siendo construida con concreto hidráulico de 25 centímetros de espesor.
Para poder ejecutar el proyecto ha sido necesario cerrar varias vías aledañas, ocasionando un tráfico infernal en la salida este, sobre todo en el bulevar y el mismo segundo anillo.
Desde la semana anterior, la municipalidad ha realizado varios anuncios informando la habilitación total del proyecto, pero primero fue el clima, luego que faltaba señalización y hoy que el alcalde no está y tuvo que viajar a la capital, por ello no podrá habilitar el tramo.
El último anuncio hecho por los encargados en la municipalidad es que será el lunes, mientras los sampedranos tendrán que experimentar otro fin de semana de tráfico por las calles cerradas, sobre todo los que utilizan las salidas y entradas del este.
"Hay obras que deben agilizarse porque el problema de congestionamiento es grande", dice Matías Monroy, conductor.