Esperando la trocha del segundo anillo se quedaron los sampedranos

San Pedro Sula, Honduras

Con los colochos hechos se quedaron los sampedranos esperando la habilitación del proyecto de pavimentación de la trocha oeste del Segundo Anillo desde la 4 hasta el bulevar de la 33 calle.

Se han anunciado varias fechas para habilitar el proyecto que comenzó en octubre del 2025, luego de que la Corporación Municipal licitara la repavimentación del tramo, retirando la capa asfáltica existente para colocar concreto hidráulico.

Es un proyecto que cuesta 89,777,427.91 lempiras y es una inversión con fondos cien por ciento municipales, ha asegurado el alcalde en reiteradas ocasiones.

La entrega se ha venido realizando por etapas, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular y avanzar en la modernización de esta vía, que está siendo construida con concreto hidráulico de 25 centímetros de espesor.

Para poder ejecutar el proyecto ha sido necesario cerrar varias vías aledañas, ocasionando un tráfico infernal en la salida este, sobre todo en el bulevar y el mismo segundo anillo.