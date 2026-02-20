Inician revisión de unidades para excursiones de Semana Santa

San Pedro Sula.

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) inició hoy, 20 de febrero, la revisión Física, Técnica y Mecánica de las unidades del servicio de transporte público que realizarán excursiones durante la Semana Santa.

La meta para 2026 es superar las 5,611 revisiones efectuadas en el verano anterior. Para este año, la institución proyecta alcanzar 6,000 inspecciones a nivel nacional, con el propósito de garantizar un traslado seguro a la población hondureña que se movilizará hacia distintos destinos turísticos del país.

El IHTT, como parte de las 24 instituciones que integran la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas (Conapremm), oficializó ayer el lanzamiento de estas revisiones con 40 días de anticipación al inicio de la Semana Santa. La medida busca que los transportistas presenten sus unidades con suficiente tiempo para la inspección.

Si la unidad cumple con los requisitos y se encuentra en óptimas condiciones, podrá obtener un permiso válido para una salida fuera de su zona de prestación del servicio durante los días de asueto.