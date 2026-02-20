Inician revisión de unidades para excursiones de Semana Santa

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) inició hoy, 20 de febrero, la revisión Física, Técnica y Mecánica de las unidades del servicio de transporte público que realizarán excursiones durante la Semana Santa.
La meta para 2026 es superar las 5,611 revisiones efectuadas en el verano anterior. Para este año, la institución proyecta alcanzar 6,000 inspecciones a nivel nacional, con el propósito de garantizar un traslado seguro a la población hondureña que se movilizará hacia distintos destinos turísticos del país.
El IHTT, como parte de las 24 instituciones que integran la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas (Conapremm), oficializó ayer el lanzamiento de estas revisiones con 40 días de anticipación al inicio de la Semana Santa. La medida busca que los transportistas presenten sus unidades con suficiente tiempo para la inspección.
Si la unidad cumple con los requisitos y se encuentra en óptimas condiciones, podrá obtener un permiso válido para una salida fuera de su zona de prestación del servicio durante los días de asueto.
Las revisiones se desarrollarán en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, además de diversos municipios del país, con el fin de cubrir varios puntos del territorio nacional.
El proceso contará con el apoyo logístico de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y del Cuerpo de Bomberos de Honduras. Los puntos autorizados serán anunciados a través de los canales oficiales del IHTT.
Las unidades que aprueben la inspección recibirán un certificado. Posteriormente, deberán presentar la solicitud del Permiso de Demanda Extraordinaria en las oficinas principales o regionales del instituto, trámite indispensable para movilizarse fuera de la concesión autorizada.
La revisión aplica para las modalidades de Transporte Público (bus urbano, interurbano y taxi) y Transporte Especial (estudiantes, trabajadores, turismo, excursiones, grupos sociales o religiosos y otros autorizados por el IHTT).
El Gobierno, a través del instituto, informó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad vial durante el período de mayor movilidad del año.
Pasos para obtener el Permiso de Demanda Extraordinaria
1. Realizar la revisión Física, Técnica y Mecánica de la unidad de transporte.
2. Presentar la documentación requerida en la oficina regional más cercana.
3. Recepción del aviso de cobro emitido por el IHTT.
4. Efectuar el pago en las agencias bancarias autorizadas (Ficohsa o Banrural).
5. Retiro del Permiso de Demanda Extraordinaria, una vez completado el proceso.
Documentación y revisión operativa requerida
Copia del Certificado de Operación.
Copia de la boleta de revisión vigente.
Permiso de conducir vigente, según la modalidad.
Revisión Técnica, Física y Mecánica emitida por el IHTT o por un taller privado que cumpla los requisitos establecidos.
Copia del RTN o del censo.
Control de exceso de pasajeros, conforme a la capacidad de la unidad.
Pruebas de alcoholemia en coordinación con el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA).