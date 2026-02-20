Vuelo directo La Ceiba-Nueva Orleans: El ambicioso plan de la alcaldía ceibeña

La Ceiba, Atlántida

En un encuentro que busca fortalecer la conectividad y dinamizar la economía de la Novia de Honduras, el alcalde de La Ceiba, Bader Dip, junto con el vicealcalde Víctor Hugo Pavón, tuvo una reunión estratégica con Helena Moreno, alcaldesa de Nueva Orleans. El objetivo central fue devolverle a La Ceiba su protagonismo logístico en el Caribe. La prioridad de la delegación ceibeña es gestionar un vuelo directo desde Nueva Orleans hacia el aeropuerto internacional Guillermo Anderson. Esta ruta evitaría que miles de hondureños radicados en Luisiana tengan que transitar por San Pedro Sula o Comayagua.

“Andamos en una visita con la alcaldesa Helena Moreno para lograr este vuelo directo. Los estudios que mandamos a realizar son favorables. La Ceiba y sus alrededores generan suficiente tráfico para que esto sea una realidad”, afirmó el alcalde de La Ceiba. Se informó que las pláticas con una aerolínea se encuentran en una etapa avanzada, lo que permitiría reducir costos y tiempos de viaje, además de potenciar el flujo turístico entre ambas regiones.

Banano, Carnaval y Mardi Gras

La relación entre ambas ciudades no es nueva y supera el siglo de historia. Hace décadas, el muelle fiscal de La Ceiba era el punto de partida de las exportaciones de banano de la Standard Fruit Company hacia Nueva Orleans.

Actualmente, las autoridades buscan reactivar ese vínculo no solo en el ámbito comercial, sino también en el cultural. La similitud entre el Gran Carnaval de La Ceiba y el Mardi Gras de Nueva Orleans se plantea como un puente para estrechar la relación entre ambas comunidades.

Otros puntos clave del acuerdo

Además de la conectividad aérea, las autoridades abordaron el intercambio de estrategias en materia de seguridad, gestión urbana y tecnología para fortalecer la administración municipal.