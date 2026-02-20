  1. Inicio
Vuelo directo La Ceiba-Nueva Orleans: El ambicioso plan de la alcaldía ceibeña

Autoridades de La Ceiba gestionan una ruta aérea directa entre La Ceiba y Nueva Orleans, que beneficiará a miles de hondureños que viajan desde el Atlántico, así como a compatriotas radicados en Luisiana

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 14:57 -
  • Carlos Molina
El vicealcalde Víctor Hugo Pavón y el alcalde Bader Dip lograron acuerdos estratégicos con la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, en materia de turismo y conexión aérea, con el objetivo de reactivar la economía de la Novia de Honduras.

 Foto: Cortesía
La Ceiba, Atlántida

En un encuentro que busca fortalecer la conectividad y dinamizar la economía de la Novia de Honduras, el alcalde de La Ceiba, Bader Dip, junto con el vicealcalde Víctor Hugo Pavón, tuvo una reunión estratégica con Helena Moreno, alcaldesa de Nueva Orleans. El objetivo central fue devolverle a La Ceiba su protagonismo logístico en el Caribe.

La prioridad de la delegación ceibeña es gestionar un vuelo directo desde Nueva Orleans hacia el aeropuerto internacional Guillermo Anderson. Esta ruta evitaría que miles de hondureños radicados en Luisiana tengan que transitar por San Pedro Sula o Comayagua.

“Andamos en una visita con la alcaldesa Helena Moreno para lograr este vuelo directo. Los estudios que mandamos a realizar son favorables. La Ceiba y sus alrededores generan suficiente tráfico para que esto sea una realidad”, afirmó el alcalde de La Ceiba.

Se informó que las pláticas con una aerolínea se encuentran en una etapa avanzada, lo que permitiría reducir costos y tiempos de viaje, además de potenciar el flujo turístico entre ambas regiones.

Banano, Carnaval y Mardi Gras

La relación entre ambas ciudades no es nueva y supera el siglo de historia. Hace décadas, el muelle fiscal de La Ceiba era el punto de partida de las exportaciones de banano de la Standard Fruit Company hacia Nueva Orleans.

Actualmente, las autoridades buscan reactivar ese vínculo no solo en el ámbito comercial, sino también en el cultural.

La similitud entre el Gran Carnaval de La Ceiba y el Mardi Gras de Nueva Orleans se plantea como un puente para estrechar la relación entre ambas comunidades.

Además de Víctor Hugo Pavón, el alcalde Bader Dip y la alcaldesa Helena Moreno, también participaron en la reunión Jenny Mains, vicealcaldesa de Desarrollo Económico de Nueva Orleans, y Kevin Ferguson, jefe de staff.

 (Foto: Cortesía )

Otros puntos clave del acuerdo

Además de la conectividad aérea, las autoridades abordaron el intercambio de estrategias en materia de seguridad, gestión urbana y tecnología para fortalecer la administración municipal.

En turismo, se pretende posicionar a La Ceiba como un destino atractivo para los viajeros del estado de Luisiana. Asimismo, se realizan gestiones para recuperar el rol logístico de la ciudad en el Caribe, tomando como referencia el modelo del puerto de Nueva Orleans.

“Estas conexiones van a abaratar costos y tiempo y crear un mayor flujo de turismo entre ambas ciudades. La hermandad entre La Ceiba y Nueva Orleans está, hoy más que nunca, lista para dar frutos”, concluyó Bader Dip.

Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

