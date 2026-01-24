Bader Dip: La Ceiba deja atrás la crisis y avanza hacia la estabilidad financiera

La Ceiba, Atlántida

Hubo un tiempo en que el futuro de La Ceiba, en el norte de Honduras, parecía hipotecado por los embargos y el desorden financiero. Hoy, sin embargo, la historia es distinta: cifras oficiales confirman una recuperación económica sin precedentes que ha permitido alcanzar estabilidad tras años de crisis administrativa. La corporación municipal, liderada por Bader Dip, alcalde por el Partido Liberal, presentó recientemente un informe detallado de rendición de cuentas durante un cabildo abierto realizado en el Centro Regional de Documentación e Interpretación Ambiental (Credia).

El informe sobre el estado financiero y operativo de la municipalidad ceibeña puso en relieve a una ciudad que, finalmente, vuelve a mirar hacia el progreso.

Uno de los puntos más relevantes fue el pago de aproximadamente 250 millones de lempiras en deuda bancaria. El alcalde Bader Dip destacó que en administraciones anteriores "La Ceiba era noticia por la acumulación de basura en las calles por falta de pago a la empresa recolectora, cortes de energía eléctrica a la alcaldía y demandas de proveedores, entre otros compromisos".

Aun así, el edil aseguró que “la operatividad nunca se detuvo. Cerramos los cuatro años con dinero, dejando unos 37 millones de lempiras para el siguiente período. Nunca los empleados se fueron a huelga por falta de pago y ningún proveedor dejó de atendernos por falta de pago”, recordó Dip.

De acuerdo con el informe, la actual administración logró solventar conflictos históricos, como el pago puntual al Cuerpo de Bomberos (cuya tasa municipal era retenida anteriormente), la cancelación de deudas con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa). Asimismo, se logró el levantamiento de embargos que asfixiaban los ingresos municipales debido a demandas legales.

Proyectos que esperaron 15 años

A pesar de la pesada herencia financiera, el alcalde destacó que se han puesto en marcha obras que permanecían engavetadas desde 2009. Un ejemplo es la ampliación del bulevar del Este.

“Iniciamos proyectos que debieron arrancar hace quince años. Ya pavimentamos la primera etapa de una obra que se venía prometiendo desde hace más de una década”, señaló Dip, subrayando que la ciudad ahora proyecta una imagen más atractiva para la inversión privada.

Transferencias y proyectos

Bader Dip, quien fue reelecto para un nuevo mandato, expresó su expectativa de que durante el gobierno central de Nasry Asfura se regularicen las transferencias municipales, las cuales no se reciben desde 2014. Según estimaciones, el Gobierno adeuda más de 160 millones de lempiras a la municipalidad de La Ceiba.