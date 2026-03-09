Alex Estévez y Maynor Pinto asumen cargos en Copeco e Infop

San Pedro Sula, Honduras.

Fuentes informaron a LA PRENSA que actualmente se encuentra en Tegucigalpa recibiendo capacitación, y se espera que en los próximos días se incorpore a la oficina regional de San Pedro Sula.

Estévez es ingeniero agrónomo egresado de la Unah-Curla y cuenta con experiencia previa como subcomisionado regional durante las últimas administraciones nacionalistas.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) nombró este lunes 9 de marzo al ingeniero Alex Adolfo Estévez Deras como nuevo subcomisionado de la región noroccidental.

También se conoció que Alex Adolfo Estévez es hermano de la actual gobernadora de Cortés, Karla Elizabeth Estévez Deras.

En paralelo, este lunes también fue nombrado el nuevo director regional del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), el ingeniero Maynor Pinto, quien tendrá a su cargo todos los centros de capacitación de la zona noroccidental.

Entre las primeras acciones del ingeniero Pinto se encuentra la visita, programada para mañana martes a los centros de formación y a varias empresas de la región, principalmente del sector de maquilas, que solicitaron capacitación técnica certificada por el Infop.

Para el miércoles tiene prevista una reunión con Karin Kubain, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), para abordar temas como las nuevas demandas de formación del sector empresarial.

Se conoce que Pinto ya ha fungido en cargos del Estado en gobiernos anteriores, como gerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).