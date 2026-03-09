Gabriela Castellanos: Juicio político no solo debe aplicarse a Johel Zelaya y Marlon Ochoa

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“Yo no creo que el juicio político termina con el Fiscal General y el consejero Ochoa; yo sí creo que en la lista deben de haber otras personas”, expresó Castellanos al ser consultada por periodistas sobre el tema.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, sostuvo este lunes que el juicio político que se discute en el país no debe limitarse únicamente al fiscal general Johel Antonio Zelaya y al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

La titular del CNA manifestó que para que este proceso avance únicamente se requiere una “voluntad seria” de las bancadas del Congreso Nacional de Honduras, a fin de aplicar el mecanismo constitucional contra los funcionarios señalados.

Asimismo, advirtió que la ciudadanía no quiere que los diputados comiencen a negociar el juicio político con el objetivo de eliminar o frenar casos de investigación que involucran a altos funcionarios.

Castellanos aseguró que el CNA exigirá y presionará al Congreso Nacional para que actúe con responsabilidad en este tema, señalando que de lo contrario el Poder Legislativo quedaría en deuda con la población hondureña.

La directora del organismo anticorrupción insistió en que, si existen hechos suficientes para promover un juicio político contra el fiscal general y el consejero del CNE, la lista de funcionarios bajo revisión no debería limitarse únicamente a estos dos.

En ese sentido, también consideró necesario revisar las actuaciones de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), indicando que las investigaciones deben profundizarse para esclarecer responsabilidades.

“Se debe afilar los cuchillos para la investigación”, expresó Castellanos, al referirse a la necesidad de fortalecer las indagaciones sobre posibles irregularidades en distintas instituciones del Estado.

La titular del CNA exigió que el Ministerio Público de Honduras inicie las investigaciones correspondientes y se concentre en su labor, dejando de lado la realización constante de conferencias de prensa sobre los casos.