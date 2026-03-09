Así puede pagar los impuestos sin multas y recargos en la municipalidad

San Pedro Sula, Honduras

La amnistía municipal aprobada por el Congreso Nacional para ponerse al día con el pago de tributos está vigente y se acaba el 13 de mayo.

El 13 de febrero de 2026 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto 7-2026, mediante el cual el Congreso Nacional aprobó un nuevo paquete de amnistía tributaria municipal.

La medida aplica para los tributos de Servicios Públicos, Bienes Inmuebles, Industria, Comercio y Servicios, Impuesto Personal Municipal, Publicidad y Mobiliario Urbano, Contribución por Mejoras y Permiso de Construcción.

El gerente financiero, German Rosa, explicó que en el 2025 se recaudaron 2,800 millones en tributos siendo Industria y Comercio el que más ingresos dejó.

Rosa detalló que con la aministía tributaria buscan recaudar más ingresos, pero lo más importante es el beneficio para los sampedranos que se pongan al día sin pagar intereses y mora.

El decreto fue aprobado con el objetivo de brindar a los contribuyentes un alivio económico en sus finanzas y permitirles ponerse al día con sus pagos sin la imposición de multas, recargos o intereses.

La amnistía estará vigente por un período de tres meses a partir de la publicación del decreto, y aplica al pago de multas, recargos, intereses, sobretasas y cualquier otro cargo generado por mora acumulada al 31 de diciembre de 2025.

La municipalidad puso a disposición de los ciudadanos la plataforma digital de pagos municipales, donde los contribuyentes pueden consultar saldos, emitir recibos y realizar pagos en línea.