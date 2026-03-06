En libertad se defenderá Steve Fajardo, yerno de Contreras, y su tío Josué Fajardo

San Pedro Sula, Honduras

En libertad se defenderá el abogado Steve Fajardo, yerno del alcalde Roberto Contreras, su tio Josué Fajardo y José Antonio Juárez acusados de supuesto fraude por 45 millones de lempiras a la municipalidad de San Pedro Sula.

Los tres se presentaron voluntariamente ante los tribunales para comparecer a la audiencia de declaración de imputado y a diferencia de el resto que fue enviado a prisión a ellos se les aplicó medidas sustitutivas a la detención judicial.

La audiencia de imputado se realizó en el Tribunal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en Tegucigalpa.

El tribunal dictó medidas cautelares alternativas a la detención judicial, incluyendo presentación periódica en juzgados de San Pedro Sula, Tegucigalpa y Comayagua; prohibición de salir del país y comunicación limitada con otros imputados; y la constitución de una fianza hipotecaria a favor del Estado basada en propiedades de los acusados.

Además, los imputados serán sometidos a vigilancia legal con informes mensuales presentados por sus abogados.

El Abogado Marlon Duarte explicó que estas medidas fueron ajustadas a las circunstancias particulares de cada imputado, considerando que la mayoría son profesionales con suficiente arraigo social.

En el caso de José Antonio Juárez, de 64 años, se acreditó su incapacidad inicial para atender al primer llamamiento por problemas de salud, lo que desvanece el peligro de fuga.

Los acusados enfrentan cargos por supuesto fraude y lavado de activos. La audiencia inicial fue programada para los días 18 y 19 de marzo, cuando las partes presentarán sus medios de prueba.