¡Atención! Ocho horas sin luz en estos sectores de Honduras este sábado 7 de marzo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó qué zonas de Honduras no tendrán energía el sábado 7 de marzo de 2026 y por cuánto tiempo no se contará con este servicio en cada sector en específico.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Islas de la Bahía, Francisco Morazán y Cortés.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) precisó que los cortes de energía programados podrían extenderse hasta por ocho horas en varias zonas del país.
La estatal energética explicó que estas interrupciones en el servicio se realizan como parte de trabajos orientados a mejorar y fortalecer la red eléctrica a nivel nacional.
Asimismo, las autoridades pidieron a los abonados del servicio tomar las medidas necesarias ante las suspensiones temporales del suministro eléctrico.
La Enee también solicitó comprensión a los hondureños que residen en los sectores donde se registrarán las interrupciones, señalando que los trabajos de mantenimiento buscan optimizar el sistema eléctrico del país.
En Tegucigalpa y Comayagüela el servició eléctrico se interrumpirá durante ocho horas en barrios como Buenos Aires, El Bosque, Puente Colorado y otros sectores aledaños.
Estos son otros de los lugares que no contarán con el servicio de energía eléctrica en el Distrito Central, también por un periodo de tiempo de ocho horas.
Además, el Parque Finlay, Cuartel San Francisco, parque y Pasaje Valle, así como también la Alcaldía Municipal del Distrito Central estarán sin energía desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Estos son otros sectores del Distrito Central donde este servicio estará en mantenimiento durante ocho horas.
Asimismo, en Puerto Cortés las zonas que se muestran en la imagen no contarán con el fluido eléctrico desde las 9 de la mañana hasta las 2:00 pm, por espacio de cinco horas.
En Islas de la Bahía, los sectores El Cayo, Aeropuerto, Vista Hermoso, Pelícano, Pelícano Mar y Sandy Bay estarán en mantenimiento durante cinco horas, desde las 8:00 am hasta la 1:00 de la tarde.