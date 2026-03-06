Elis vuelve, deportado encuentra equipo, último fichaje y sorpresa en Motagua

Hay varias sorpresas con el tema del presente y futuro de varios jugadores y equipos hondureños.
Cristopher Batiz, nacido en Honduras en 2011, jugará esta temporada con el Tacoma Defiance de la MLS Next Pro, filial del Seattle Sounders. Es delantero y ha estado en campamentos de Estados Unidos Sub-15.
Héctor Castellanos logró cerrar un acuerdo con Juticalpa FC y jugará en este equipo lo que resta del certamen. Futbolista y club lograron la inscripción y ha sido el último fichaje en la Liga Nacional de Honduras.
Christian Altamirano es otro de los fichajes de último momento que hizo el conjunto 'canechero' e incluso, el espigado futbolista ya debutó en el Clausura 2026 y lo hizo ante Victoria en la última jornada.
El lateral derecho estadounidense-hondureño Kevin Bonilla es nuevo jugador de Tacoma Defiance de la MLS Next Pro, equipo filial del Seattle Sounders FC. Él era ficha del Real Salt Lake.
Marathón espera llegar a un acuerdo para renovar el contrato de su entrenador Pablo Lavallén: "buscamos un proceso de mas tiempo, pero en este momento el enfoque es el torneo, pero la renovación no depende del titulo porque ha demostrado ser profesional, conoce el medio y es consciente de los objetivos del equipo, y además se siente bien en un club donde se le dan las mejores condiciones de trabajo", dijo Rolin Peña.
Sammy Castellanos, técnico hondureño, fue designado como DT del Cincinnati 2 de la MLS Next Pro, donde dirigirá a Mathías Vásquez. Castellanos estuvo en las academias de Chicago, Orlando y New York.
El mediocampista de padre hondureño, Eddie Villeda (2003), fichó por el segundo equipo de Los Ángeles FC de la MLS Next Pro, procedente de la Universidad de Santa Bárbara (NCAA D1).
El español José Francisco Molina fue presentado como nuevo técnico de la Selección de Honduras para el proceso eliminatorio hacia la Copa del Mundo del 2030. Fue director deportivo de la Federación de España entre 2018 al 2022; dirigió en la India, Hong Kong, Atlético San Luis de México, Villarreal B y Getafe B.
Igor Tasevski es el único confirmado en el cuerpo técnico de José Francisco Molina, nuevo director técnico de Honduras y será el asistente técnico de la Bicolor para el proceso rumbo al Mundial 2030.
Desde la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) no descartaron ni confirmaron la contratación de un hondureño en el cuerpo técnico para que se una al equipo de trabajo de Molina en la Bicolor.
Volverá: Tal y como lo adelantó Diario LA PRENSA, Alberth Elis entrena con el primer equipo de Minnesota United y está en un período de prueba. El club de la MLS le dirá la respuesta final la próxima semana.
Deybi Flores se encuentra en Honduras tras dejar el fútbol de Arabia Saudita. El volante está definiendo su futuro y diversos reportes indican que interesa al Austin FC y San Jose Earthquakes de la MLS.
Desde Estados Unidos reportan que el PSV de Países Bajos está monitoreando y sondeando el fichaje de Keyrol Figueroa, delantero del filial del Liverpool que juega para Estados Unidos y es elegible con Honduras.
Emerson Colindres, futbolista hondureño que fue deportado por ICE en 2025, ha vuelto a sonreír al sumarse a la plantilla de un equipo del fútbol de Honduras para el torneo Clausura 2025-26. Se trata de la Academia AFFI de Choluteca, que lo tenía a prueba el año pasado y en 20206 ya es parte del primer equipo que participa en la Liga de Ascenso.
Nixon Cruz dejaría Real España al final de este semestre para irse a un club de la MLS. De hecho, este club ya solicitó una serie de documentación sobre el futbolista al club de San Pedro Sula. En estos momentos el volante se recupera de una lesión.
Marcelo Santos ha perdido la titularidad en Motagua y dejó entrever una posible salida del equipo azul de cara a la próxima campaña: "Mi prioridad es culminar estos últimos seis meses acá en Motagua, cerrar de la mejor manera y después pensar en lo que se venga. Ya veremos, no te puedo decir, sino culminar mi ciclo acá en Motagua de la mejor manera, dijo.