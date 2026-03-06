Elis vuelve, deportado encuentra equipo, último fichaje y sorpresa en Motagua

Marathón espera llegar a un acuerdo para renovar el contrato de su entrenador Pablo Lavallén: "buscamos un proceso de mas tiempo, pero en este momento el enfoque es el torneo, pero la renovación no depende del titulo porque ha demostrado ser profesional, conoce el medio y es consciente de los objetivos del equipo, y además se siente bien en un club donde se le dan las mejores condiciones de trabajo", dijo Rolin Peña.